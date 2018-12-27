Кинешемец Сергей Шалин представит Россию на Всемирной зимней универсиаде в Красноярске

27 декабря 2018 11:44 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

В состав мужской сборной команды Российской Федерации по спортивному ориентированию, которая представит страну на XXIX Всемирной зимней универсиаде 2019 года, вошел мастер спорта России кинешемец Сергей Шалин. Соревнования пройдут в Красноярске со 2 по 12 марта.

Отметим, что в состав мужской и женской сборной команды входит по восемь человек. В состав запасных участников для женской сборной команды включена еще одна представительница Кинешмы, мастер спорта по спортивному ориентированию Ирина Тулупова. Оба спортсмена воспитанники тренера областной спортивной школы олимпийского резерва № 3 Александра Шалина.

Всемирная универсиада – второе по значимости и представительству комплексное международное мероприятие на мировой спортивной арене, которое проводится под эгидой Международной федерации студенческого спорта (FISU).

В программе универсиады соревнования по 11 зимним видам спорта: биатлон, горнолыжный спорта, керлинг, лыжные гонки, сноуборд, спортивное ориентирование, фигурное катание на коньках, фристайл, хоккей, хоккей с мячом и шорт-трек.

Соревнования по спортивному ориентированию будут проходить на территории спортивно-тренировочного комплекса «Академия зимних видов спорта». В программе соревнования по четырем дисциплинам: спринтерская смешанная эстафета, спринт, гонка преследования и средняя дистанция.

Напомним, что в 2018 году Сергей Шалин принял участие в Чемпионате мира по спортивному ориентированию среди студентов, где дважды становился четвертым.