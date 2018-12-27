Мамадышские борцы приняли участие во Всероссийском турнире по вольной борьбе

27 декабря 2018 11:45 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 21 по 22 декабря в спортивной школе «Металлист» г. Ижевск прошел XXIV Всероссийский турнир по вольной борьбе памяти Мастера спорта СССР Н. Плетнева.

В соревновании приняли участие более 250 участников из Республик Удмуртия и Татарстан, Мари Эл и Башкортостан, городов Самара, Пермь, Чувашия, Оренбург, Свердловская область.

Мамадыш представляли воспитанники тренеров – преподавателей Григорьева А.В. и Хуснутдинова Р.Р. ДЮСШ «Батыр»

2 место - Хабибуллин Руслан в весовой категории 57 кг (тренер Хуснутдинов Р.Р.)

4 место - Абубакиров Ильназ (тренер Хуснутдинов Р.Р.)

4 место - Сперанов Руслан (тренер Хуснутдинов Р.Р.)

6 место - Абубакиров Адель (тренер Хуснутдинов Р.Р.)