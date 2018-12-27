Успехи лучших воспитанников областной спортивной школы олимпийского резерва отметили по итогам года

27 декабря 2018 11:48 Источник: «Советский спорт» Регион: Еврейская автономная область

30 ребят, а также тренеры спортивной школы олимпийского резерва получили дипломы и благодарственные письма облспорткомитета. Награды также вручили родителям воспитанников спортшколы.

В областной спортивной школе сегодня занимаются почти 600 детей. Работают 22 тренера. В 2018 году 25 спортсменов выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта, 9 стали обладателями первого спортивного разряда, 39 - второго. 256 - выполнили юношеские разряды.

Статус школы олимпийского резерва школа приобрела в 2017 году. Это позволяет проводить спортивную подготовку на этапе высшего спортивного мастерства, а также претендовать на получение целевых федеральных субсидий. Направление вошло в приоритеты нацпроектов по указу Президента №204.

- Нам уже известно, что Минспорта РФ в 2021 году на развитие спортшколы в ЕАО выделяет 9 миллионов рублей. Но это не означает, что до этого времени школа не будет поддерживаться. По другим проектам мы будем параллельно входить в федеральные программы, - рассказал председатель комитета физической культуры и спорта правительства области Александр Гарнага.

В спортивной школе олимпийского резерва работают отделения зимних и летних видов спорта и спортивных единоборств. Развиваются конькобежный спорт, лыжные гонки, хоккей с мячом, спортивное ориентирование, вольная борьба, самбо, киокусинкай карате, настольный теннис, легкая атлетика.

- Хороших результатов в текущем году добились наши конькобежцы, много ребят выполнили нормативы кандидатов в мастера спорта. В День физкультурника они получили удостоверения. Достойно показали себя каратисты, они занимали призовые места на соревнованиях уровня Дальневосточного федерального округа, Первенстве России. Спортсмены, которые занимаются вольной борьбой, тоже достигали значимых успехов, - отметил Александр Гарнага.

По его словам, базовым видом спорта в области традиционно являлся бокс, его определяет Министерство спорта РФ сроком на 4 года. Теперь же для ЕАО в качестве базовых утверждены 2 вида спорта. Помимо бокса это еще и вольная борьба.

- Базовые виды спорта считаются приоритетными для региона, они получают наибольшую поддержку. Сегодня для их развития мы имеем необходимую спортивную базу, высокие спортивные результаты воспитанников спортшколы, квалифицированных тренеров, и во многом это именно их заслуга, - сказал председатель облспоркомитета.

Различные виды спорта развиваются не только в областной спортивной школе олимпийского резерва и Центре спортивной подготовки. Муниципальные спортшколы действуют в городе Биробиджане, Облученском районе. Детско-юношеская спортивная школа есть в с. Ленинском, в этом году она должна полностью перейти на спортивную подготовку. Еще одна спортивная школа действует в п. Смидович, где ребят готовят по образовательным программам.