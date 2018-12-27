В Казани прошел фестиваль фитнес-аэробики

27 декабря 2018 14:26 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В минувшие выходные в КСК КФУ «УНИКС» прошел фестиваль фитнес-аэробики «Новогодний экспресс.

Мероприятие открыли студентки Казанского федерального университета с показательным номером. Свои номера также представили финалисты Чемпионата Европы и мира по фитнес-аэробике 2017 года, а также команды в различных возрастных категориях в дисциплинах «степ-аэробика», «аэробика», «аэробика 5 человек», «хип-хоп аэробика», «хип-хоп большая группа».

Свои номера представили 30 команд из Татарстана, а также гости из Чувашской республики. Участников фестиваля поздравили заведующий общеуниверситетской кафедрой физического воспитания и спорта КФУ Владимир Двоеносов, директор спортивного комплекса Александр Луконин и инструктор РМОО МФСО «Буревестник» Республики Татарстан Александр Федотов. Они отметили, что Казань по праву занимает одно из лидирующих мест на звание спортивной столицы и пожелали спортсменам успехов.

По словам Президента Федерации Ларисы Масловой, в этом году тема фестиваля была выбрана по мотивам известного мультфильма «Полярный экспресс». Основная идея его заключается в том, что главное – не терять веру в свою мечту, и тогда обязательно все получится. Подтверждением тому является и работа, проведенная Федерацией в уходящем году. Ежегодно в течение последних четырех лет Казань принимает Всероссийские соревнования по фитнес-аэробике. В текущем году был также выигран грант Росмолодежи на проведение Всероссийских соревнований среди студентов по фитнес-аэробике.

Для самых юных спортсменов от центра иностранных языков и детского развития «Дрим скул» в холе «УНИКСА» был организован мастер-класс по изготовлению новогодних фонариков. Поделиться своим теплом все желающие также могли в рамках благотворительной ярмарки. Средства, собранные от продажи изделий ручной работы, были переданы в благотворительный фонд «Альпари».

Организаторами мероприятия выступили Министерство спорта Республики Татарстан, Казанский Федеральный университет, Федерация фитнес-аэробики Республики Татарстан и РМОО МФСО «Буревестник» Республики Татарстан.

Фестиваль завершился масштабным флешмобом с участием всех спортсменов, встречей с Дедом Морозом и подарками.