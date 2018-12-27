Республика Коми с золотой медалью дебютировала в мажорет-спорте на чемпионате России

27 декабря 2018 16:26 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

В Дмитрове завершился II чемпионат России по мажорет-спорту и батон-твирлингу «Зимние узоры». Впервые в этих соревнованиях принимали участие представители Республики Коми, их дебют оказался более чем успешным.

Мажорет–спорт и батон-твирлинг - это самостоятельные танцевально-спортивные жанры, сплавы спорта, танца, жонгляжа и актерского мастерства. В России он начал свое развитие лишь в прошлом десятилетии и сейчас уверенно набирает популярность.

Чемпионат страны собрал около 400 спортсменов из 13 городов. Они соревновались в маршевом шаге, в гимнастике, в акробатике, а также во владении помпонами, флагами, батонами и палочками.

Республику Коми представлял творческий коллектив «LADY GRACE» республиканского Центра дополнительного образования детей. Как отметила руководитель группы Тамара Сухарева, девочки начали заниматься мажорет-спортом только в октябре.

В номинациях «Батон-кадетки.Группы» и «Батон-мини.Кадетки» сыктывкарский коллектив получил дипломы III степени, диплом IV степени в категории «Батон-дуэт.Юниорки» достался Валерии Усатовой и Елизавете Рачковой. Золотую медаль за первое место в номинации «Соло.Помпоны.Кадеты» завоевала Валерия Белая.

«По результатам чемпионата мы прошли отбор на Гран-при по мажорет-спорту, который впервые состоится в России в Санкт-Петербурге в сентябре 2019-го. Для девочек это первая победа и мы будем закреплять этот успех. Поэтому наша главная цель в новом году – подготовка к Гран-при, где мы постараемся достойно представить республику. Также нас ждет множество выступлений в Сыктывкаре», - отметила Тамара Сухарева.