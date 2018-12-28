В островном регионе откроют лагерь для волонтеров перед играми «Дети Азии»

28 декабря 2018 11:35 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

О волонтерском корпусе Первых зимних международных спортивных игр рассказали заместитель министра спорта, туризма и молодежной политики Сахалинской области Егор Умнов и начальник международного отдела дирекции игр «Дети Азии» Сардаана Жендринская.

Добровольцы будут работать на встрече-гостей, как атташе делегаций, в медиа-направлении и многих других. Всего в играх задействуют 1000 волонтеров. Большинство из них сахалинцы, в «Dream team» попали представители всех районов области. Вместе с ними организовать Международные старты помогут жители Приморского края, Республики Саха (Якутия), а также Китая, Монголии, Таджикистана, Туркменистана и Кореи.

- Еще около 60 волонтеров задействуют в аэропортах Москвы, Новосибирска, Хабаровска и Владивостока. В этих городах работают волонтёрские центры, которые с нами сотрудничают, - отметил Егор Умнов.

К разработке волонтерской программы областные власти и представители дирекции игр приступили в начале 2018 года. Специалисты проехали по всем муниципальным образованиям и презентовали международное мероприятие, а также объявили о том, что жители страны могут стать частью этого события.

- В апреле мы провели образовательный лагерь «Академия волонтера», где собрали около ста человек. Там они прошли знакомство с играми, познакомились друг с другом. Это были ребята, которые представляли актив своего муниципалитета. Многие из них сегодня стали тим-лидерами. По-другому мы их называем старшие волонтеры. Они будут руководить группами добровольцев на играх, - рассказала Сардаана Жендринская.

Все волонтёры прошли отбор, который включал не только подачу онлайн заявки, но и собеседование. Активная подготовка добровольцев началась в ноябре этого года. Каждую неделю они посещают несколько лекций по разным дисциплинам. Например, добровольцев учат спортивной терминологии на различных языках: английском, китайском, корейском или японском. В программе также есть краеведение и межкультурная коммуникация.

- Волонтеры проходили различные стажировки не только в России, но и за рубежом. Например, работали в Аргентине, Индонезии, где прошли международные спортивные мероприятия, - подчеркнула Сардаана Жендринская.

После нового года волонтеры пройдут функциональные тренинги, на которых им расскажут о работе на определённых позициях. Добровольцев уже распределили по направлениям. Это делали с учетом интересов самих волонтеров.

Перед стартом Первых зимних международных спортивных игр «Дети Азии» на Сахалине откроется большой волонтерский лагерь, куда приедут все добровольцы. Там они познакомятся со своими коллегами из других стран, а также пройдут последнюю подготовку перед началом игр.