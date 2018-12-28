В Красноярске поздравили победителей и призеров международных соревнований по кикбоксингу

28 декабря 2018 11:36 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Накануне, 27 декабря, в конференц-зале «Центра спортивной подготовки» прошло чествование победителей и призеров международных соревнований по кикбоксингу в 2018 году.

Первый заместитель министра спорта Красноярского края Светлана Ходюш вручила спортсменам, их тренерам, а также представителям спортивных школ и федераций благодарственные письма министерства спорта региона.

«Мы сегодня чествуем победителей и призеров международных соревнований и тренерский состав за высокие спортивные результаты. В первую очередь хочу сказать о том, что ваш медальный зачет вошел в общую копилку медалей Красноярского края. Спасибо вам за награды, за то, что прославляете наш большой регион на международной спортивной арене. Наш край в числе самых спортивных регионов страны, по итогам Национальной спортивной премии мы вошли в тройку сильнейших субъектов Российской Федерации по итогам 2018 года. И в этом, безусловно, есть заслуга и каждого из вас. Это наша общая победа», – отметила Светлана Ходюш.

В ходе встречи спортсмены рассказали о том, как готовились к соревнованиям, понравилась ли им организация спортивных мероприятий, отметили, что завоевать медали удалось благодаря слаженной работе целой команды профессионалов, которая готовила спортсменов, а также поделились планами на будущее.

Напомним, в сентябре в Италии на первенстве мира по кикбоксингу трое спортсменов Красноярского края стали победителями соревнований: Виолетта Косенкова, Иван Зиновьев, Ефим Дрейт. В ноябре в Словении в Мариборе состоялся чемпионат Европы, где победу одержали Ян Петрович и Никита Селянский, серебро чемпионата выиграл Ильдар Габбасов. В июне в Италии в Римини прошел Кубок мира по кикбоксингу, где бронзовые медали соревнований завоевали Максим Брюханов и Александр Одинокий.