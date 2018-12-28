Лучшим спортсменом Красноярского края в 2018 году признан Никита Трегубов

28 декабря 2018 11:40 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Министерством спорта Красноярского края подведены итоги краевых смотров-конкурсов «Лучший спортсмен, тренер, меценат, судья, ветеран спорта и лучшая федерация 2018 года».

Лучшим спортсменом Красноярского края 2018 года по олимпийским видам спорта признан Никита Трегубов, ставший серебряным призером Олимпийских игр по скелетону в Пхенчхане. Также в десятку лучших вошли призер этапов Кубка мира по сноуборду Алена Заварзина, призеры этапов Кубка мира по санному спорту Екатерина Батурина, Владислав Антонов и Александр Денисьев, победитель международных соревнований по лыжным гонкам Андрей Мельниченко, чемпион Европы по греко-римской борьбе Адам Курак, победительница и призер чемпионата Европы по плаванию Арина Опенышева, бронзовый призер чемпионата мира по гребному слалому Полина Мухгалеева, а также бобслеист Максим Андрианов.

Лучшим тренером Красноярского края 2018 года по олимпийским видам спорта стал Анатолий Челышев (скелетон), подготовивший серебряного призера Олимпиады. Также в десятку лучших тренеров вошли Артур Злобин (сноуборд), Константин Иванов и Александр Осипенко (санный спорт), Александр Фалеев (лыжные гонки), Сергей Смирнов (бобслей, скелетон), Сергей Ситников, Михаил Гамзин, Лидия Карамчакова (спортивная борьба), Владимир Авдеев (плавание).

Лучшими спортсменами края 2018 года по неолимпийским дисциплинам олимпийских видов спорта стали чемпион мира по зимнему триатлону Павел Андреев, чемпионка мира по полиатлону Ирина Свечникова, победитель и призер чемпионата мира по армрестлингу Виталий Лалетин, чемпион мира по подводному спорту Дмитрий Курако, а также тхэквондисты Денис Марцевич, Тимур Пархоменко.

Также по итогам конкурса утвержден список лучших тренеров края по неолимпийским дисциплинам олимпийских видов спорта: Андриян Христофоров (триатлон), Сергей Терешков (полиатлон), Валерий Каташин (тхэквондо), Игорь Толстопятов (подводный спорт), Ваган Саградян (самбо), Сергей Худик (спортивное ориентирование).

Впервые на конкурсе утверждены лучшие спортсмены и тренеры по игровым видам спорта. В тройку лучших спортсменов по игровым видам спорта среди юношей вошли игроки по хоккею с мячом Михаил Сахаров, Андрей Замятин, Андрей Бусыгин. Лучшей спортсменкой по игровым видам спорта стала хоккеистка Надежда Морозова.

Экспертной комиссией выбраны четыре лучших спортсмена по адаптивным видам спорта, ими стали победитель и серебряный призер Паралимпийских игр в Южной Корее Алексей Бугаев, двукратный чемпион мира по легкой атлетике по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями Артем Муратов, призер чемпионата Европы по боулингу среди глухих Максим Хомудяров, серебряный призер чемпионата России по велоспорту (спорт слепых) Людмила Торопова.

Лучшей федерацией Красноярского края признана федерация спортивной борьбы Красноярского края. Также в числе лучших: федерация гребного слалома и рафтинга, санного спорта и бобслея, триатлона, спортивного ориентирования, киокусинкай, спортивного туризма.

Кроме того, эксперты определили лучших спортсменов и тренеров по олимпийским видам спорта и неолимпийским дисциплинам среди юниоров, юниорок, юношей и девушек, определили лучших ветеранов спорта среди мужчин и женщин, спортивных судей по индивидуальным и игровым видам спорта, а также по краевым комплексным спортивным мероприятиям, меценатов в сфере спорта.