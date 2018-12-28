В продажу поступит новая партия билетов на соревнования Зимней универсиады-2019

28 декабря 2018 11:42 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

29 декабря в продажу поступит порядка 35 тысяч билетов на соревнования XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года. Зрители смогут приобрести билеты на хоккей с шайбой и мячом, фигурное катание, шорт-трек, керлинг, биатлон, лыжные гонки, горнолыжный спорт, спортивное ориентирование на лыжах.

Продажа билетов осуществляется на официальном сайте Зимней универсиады-2019, в Билетном центре Студенческих игр (г. Красноярск, пр. Мира, 2 б), который работает с 11:00 до 20:00 без обеда и выходных, а также в официальных кассах в торговых центрах «Планета», «Июнь», «КомсоМОЛЛ» и «Красноярье». Еще один способ покупки – в кассах города, адреса которых опубликованы на сайте Зимней универсиады-2019 в разделе «Пункты продажи». Стоимость билетов составляет от 100 до 1000 рублей и зависит от категории соревнований (квалификация, финалы), расположения зрительских мест на трибунах и от популярности вида спорта. Подробную консультацию по этому вопросу можно получить по телефону билетного оператора 8-800-707-06-19.

Реализация билетов на спортивные мероприятия Зимней универсиады-2019 стартовала 2 марта 2018 года, в этот день на официальном сайте Студенческих игр началась продажа электронных билетов. Билеты на фирменных бланках начали продавать с 25 августа 2018 года, в день открытия в Красноярске Билетного центра Зимней универсиады-2019. По данным на сегодняшний день, зрители приобрели уже более 66 тысяч билетов.