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28 декабря 2018 11:44Источник: «Советский спорт»Регион: Республика Коми

Декадой спорта и здоровья встретят новый год в муниципалитетах Коми

С 1 по 8 января 2019 года во всех муниципалитетах Республики Коми пройдут мероприятия в рамках Декады спорта и здоровья. Во всех муниципалитетах пройдут различные чемпионаты, первенства, турниры, праздники и фестивали.

Так в Воркуте пройдут городские соревнования по лыжным гонкам «Снежный карнавал» и новогодний турнир по мини-футболу, а в Инте турниры по вольной борьбе и жиму штанги лежа. Здесь же состоится отборочный этап VIII Всероссийского фестиваля по хоккею среди любительских команд Республики Коми НХЛ в Дивизионе «Любитель 40+».

В Печоре футболисты определят сильнейших на турнир по мини-футболу имени Рябова, а каратисты поборются за награды в первенстве «Спортивной школы г. Печоры». Ухтинцы примут участие в новогоднем турнире по волейболу среди семейных команд «Отцы и дети – 2019» и рождественских соревнованиях по плаванию.

В Ижемском районе сыграют в футбол и волейбол, но не в зале, а на снегу. В Корткеросском районе запланированы соревнования по спортивному ориентированию на лыжах «Новогодний азимут» и турнир по баскетболу 3х3 «Рождественская круговерть».

Удорчан ожидает турнир по бадминтону среди семейных команд и волейбол сидя (для людей с ограниченными возможностями здоровья).

Прилузье соберет всех желающих на рождественские турниры по настольному теннису и шахматам.

Новый год встретят Декадой спорта и здоровья в каждом муниципалитете. Также во всех муниципальных образованиях Республики Коми состоятся «Дни открытых дверей». Местные жители смогут посетить бассейны, катки и тренажерные залы.

Повсеместно жителей Коми ожидают различные семейные забавы и конкурсы на протяжении всех новогодних каникул.

Ознакомиться с планом мероприятий в МО можно здесь.

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