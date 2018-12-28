В Альметьевске пройдет фестиваль зимних видов спорта «Snow Fest-2019» - Советский спорт
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28 декабря 2018 11:47Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Альметьевске пройдет фестиваль зимних видов спорта «Snow Fest-2019»

В целях развития и популяризации зимних видов спорта, привлечения жителей Альметьевского муниципального района к регулярным занятиям физической культурой и спортом в городе состоится фестиваль зимних видов спорта «Snow Fest-2019».

1 февраля 2019 года соревнования по горнолыжному спорту и сноуборду состоятся на горнолыжном комплексе «ЯН».

2-3 февраля 2019 года соревнования по биатлону и лыжному марафону состоятся на ипподроме города Альметьевска.

В соревнованиях примут участие сильнейшие спортсмены Альметьевского муниципального района и Республики Татарстан.

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