В зимние каникулы бойцов омских студенческих отрядов ждет трудовая неделя - Советский спорт
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28 декабря 2018 13:32Источник: «Советский спорт»Регион: Омская область

В зимние каникулы бойцов омских студенческих отрядов ждет трудовая неделя

Эти ребята Новый год проведут в бойцовках. Вооружившись юношеским задором, 415 омских студотрядовцев отправятся в рабочую «командировку».

– Уже в ближайшее время ребята снова разъедутся по разным уголкам страны, чтобы своим трудом прославлять имя родного региона. Мы будем работать на всероссийских и межрегиональных проектах, и в очередной раз докажем, что омские областные студенческие отряды – большие профессионалы своего дела! – подчеркнул комиссар Омского областного студенческого отряда Дмитрий Дубровский.

С 31 декабря 2018 года по 13 января 2019-го бойцы ООСО будут трудиться по трем направлениям. Проводники – 180 человек – будут нести вахту в поездах до Москвы, Санкт-Петербурга и Адлера. Свой вожатских талант в загородных оздоровительных лагерях Томска, Москвы и Омской области проявят 220 ребят из педагогических отрядов. Сервисные отряды отправят на целину 15 своих бойцов, которые будут работать в гостинице «Интурист» в Ялте.

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