Ярославна Мунтян и Павел Чупа выиграли соревнования по хаф-пайпу на этапах Кубка России по фристайлу

28 декабря 2018 16:24 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

28 декабря в Красноярске на этапах Кубка России по фристайлу состоялись соревнования по хаф-пайпу и церемония награждения победителей и призеров в этой дисциплине. Напомним, что тестовое мероприятие Зимней универсиады-2019 принимает новый кластер «Сопка» (ул. Биатлонная, 25 б). Соревнования фристайлистов продолжатся в Красноярске в январе 2019 года.

Первыми на старт в лыжном хаф-пайпе вышли женщины, 7 участниц выполнили по две попытки в квалификации, по итогам которой определили трех сильнейших. Финальных заездов в женских соревнованиях не было по причине морозной погоды. Весь пьедестал почета заняли представительницы Челябинской области. Золотую медаль завоевала Ярославна Мунтян, спортсменка рассказала, что осталась довольна своим выступлением: «Организация соревнований на достойном уровне, а значит и на Зимней универсиаде-2019, я уверена, все будет хорошо – ведь Этапы Кубка России по фристайлу являются тестовым вариантом предстоящих Студенческих игр».

Второе место заняла Дарья Хасанова, третье – Ксения Вакуловская.

В мужском хаф-пайпе прошли квалификационные и финальные заезды, на каждом этапе у спортсменов было по две попытки. Победу одержал Павел Чупа из Московской области. «Я особенно рад этой золотой медали, поскольку не выступал в хаф-пайпе два месяца из-за травмы колена, – пояснил он. – Трассы для этой дисциплины на «Сопке» подготовлены качественно, и в целом на нынешних соревнованиях все на высшем уровне, желаю выступающим здесь спортсменам только побед».

Серебряным призером стал Федор Муралев (Москва), бронзу завоевал еще один московский райдер Вячеслав Аверин.

Главным судьей сегодняшних соревнований была Елена Ворона – начальник сборных команд России по фристайлу, она назвала кластер «Сопка» стратегически важным объектом для развития данного вида спорта в стране: «Мы получили не только комплекс для проведения соревнований, но и отличную тренировочную базу для спортсменов. Здесь, в Сибири, снег выпадает раньше, в результате мы раньше, чем в других регионах, получаем подготовленные трассы для тренировок и спортивных состязаний. Еще одно преимущество «Сопки» в том, что в России появился комплексный объект, где можно развивать абсолютно все дисциплины фристайла».

Несмотря на морозную погоду, которая внесла коррективы в соревнования, они прошли на достойном уровне, считает технический делегат FIS Иван Знаменский: «Это заслуга лучших специалистов страны, которые приехали в Красноярск для проведения этапов Кубка России по фристайлу. Уверен, что к Зимней универсиаде-2019 все выявленные на тестовых соревнованиях замечания устранят – для того и проводятся данные спортивные мероприятия. Что касается Красноярска, то в преддверии Студенческих игр город изменился в лучшую сторону, и в первую очередь хочется отметить новый аэропорт».

Добавим, что этапы Кубка России по фристайлу продолжатся в красноярском кластере «Сопка» 16-18 января 2019 года, спортсмены поборются за медали в дисциплине «ски-кросс».