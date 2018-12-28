Сергей Морозов открыл ульяновскую школу бокса имени П.Т. Липатова

28 декабря 2018 18:13 Источник: «Советский спорт» Регион: Ульяновская область

28 декабря глава региона осмотрел помещения физкультурно-спортивного комплекса после капитального ремонта, а также поздравил юных воспитанников с предстоящим Новым годом. Центр бокса открылся в региональном центре по адресу: ул. Железнодорожная, д. 48.

«Благодаря поддержке Президента Владимира Владимировича Путина и его вниманию к олимпийским видам наши спортсмены имеют возможность тренироваться в таких комфортных условиях. Этот микрорайон активно развивается, поэтому школа бокса будет всегда востребованной. Мы планируем создать целую серию подобных спортивных объектов. Бокс всегда пользовался в Ульяновской области почётом и уважением. У нас есть свои чемпионы мира, Советского Союза, Российской Федерации, которыми мы гордимся», -подчеркнул Губернатор Сергей Морозов.

Капитальный ремонт объекта финансировался из областного бюджета в рамках государственной программы «Развитие физической культуры и спорта Ульяновской области на 2014-2021 годы». Всего на ремонтные работы было выделено порядка 13 миллионов рублей.

«Проводы уходящего года ознаменованы открытием этого замечательного спортивного объекта. Большой, просторный и светлый центр бокса распахнул свои двери для всех ульяновцев. На втором этаже здания находится тренажёрный зал, что очень удобно для спортсменов. Юные боксеры получили все условия, чтобы проявить себя. С нетерпением будем ждать новых олимпийских чемпионов», - отметил Министр физической культуры и спорта региона Николай Цуканов.

По словам директора областной спортивный школы олимпийского резерва по боксу имени П.Т. Липатова Александра Трифонова, данная школа бокса ведёт свою историю с 2008 года. В центре будет заниматься около ста юных ульяновцев в возрасте от 10 и до 25 лет.

Напомним, федерация бокса региона была образована в 2002 году. Впервые секция по этому виду спорта открылась в 1945 году. В настоящее время число занимающихся боксом составляет более 1,5 тысячи человек. В 2018 году представительница Ульяновской области Светлана Солуянова стала чемпионкой Европы по боксу, Алексей Москвин - бронзовым призёром чемпионата мира по боксу. В декабре этого года ульяновские боксёры Андрей Потёмкин и Альберт Карибян завоевали два «серебра» на Кубке мира нефтедобывающих стран. По результатам командного зачета главный трофей соревнований достался сборной команде России. Кроме того, двое ульяновских боксёров стали участниками всероссийского соревнования по боксу памяти по боксу памяти заслуженного тренера СССР Б.Н. Грекова, на котором ульяновец Дмитрий Фомин завоевал бронзовую медаль, что позволило ему войти в юношескую сборную страны.