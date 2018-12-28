Владимир Леонов: В 2018 году Татарстан объективно стал самым спортивным регионом нашей страны

28 декабря 2018 21:54 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

28 декабря в Казани на площадке ИА «Татар-информ» прошла пресс-конференция министра спорта Республики Татарстан Владимира Леонова, посвященная подведению спортивных итогов Татарстана в 2018 году.

Уходящий год стал знаковым для республики не только благодаря победам на спортивных аренах, но и в части развития спортивной инфраструктуры. Как рассказал министр, в 2018 году по республиканским и федеральным программам строительства в Татарстане введено в эксплуатацию: 10 плавательных бассейнов (1 – 50-метровый, 9 – 25-метровые), 5 универсальных спортивных залов, 96 универсальных спортивных площадок (в том числе 11 хоккейных коробок), 16 блочных модульных лыжных баз, 2 ледовых дворца. В Казани подходит к концу реконструкция спортивного комплекса «Батыр».

Помимо этого, завершены устройство футбольного поля с искусственным покрытием на стадионе «Локомотив» (пос.Юдино, г.Казани) и строительство спортивного комплекса с бассейном «МИРАС» в Альметьевске. Количество спортивных сооружений в Татарстане по итогам 2018 года составило почти 11 000 единиц.

«В Татарстане работает уникальная, локальная программа по возведению спортивных объектов. На следующий год у нас тоже большие планы – приблизительно в том же объеме мы продолжим эту программу», - отметил Владимир Александрович.

Так, в 2019 году запланировано построить 105 универсальных спортивных площадок, в том числе 9 хоккейных коробок; 8 блочных модульных лыжных баз с мебелью, инвентарем и оборудованием. В проектной стадии разработки находятся спортивный комплекс в Набережных Челнах, Центр пляжных видов спорта и Центр фигурного катания на коньках в Казани.

«В ближайшие годы мы этот проект реализуем, это хорошие инфраструктурные перспективы, потому что в Казани очень много всего, но есть запрос на развитие фигурного катания, для этого нам необходим отдельный дворец», – подчеркнул Владимир Александрович.

Не менее впечатляющие результаты показал татарстанский массовый спорт. Владимир Леонов отметил, что в 2018 году охват занимающихся физкультурой и спортом составляет порядка 45% (по Российской Федерации – 36,8%). Число студентов, регулярно занимающихся спортом – 84% (по Российской Федерации – 74,8 %). Удельный вес населения с инвалидностью, занимающегося различными видами физкультурно-спортивной деятельности в Республике Татарстан, составляет 18,8 % (по Российской Федерации – 12,1 %). В массовых соревнованиях среди детей и подростков «Кожаный мяч» приняли участие порядка 6 000 участников, «Золотая шайба» – более 8 000 участников. На старт «Лыжни России-2018» вышли порядка 169 169 человек, «Кросс Нации» – 231 847 человек.

Владимир Александрович подчеркнул, что в республике ведется активная работа для достижения стратегической цели (к 2024 году 55% жителей систематически занимающихся спортом), указанной в федеральной программе «Спорт – норма жизни».

Отдельно министр отметил TIMERMAN. В 17 стартах серии спортивных соревнований по легкоатлетическому марафону, триатлону, лыжам, велогонкам, плаванию на открытой воде приняли участие 32 840 татарстанцев.

«В следующем году планируем 30 стартов. Мы посмотрели статистику: 60% участников стартов – люди, приезжающие извне. По многим из соревнований слоты заканчиваются за несколько дней. Поэтому в 2019 году мы ставим амбициозные задачи. Хотим в разы увеличить число участников Казанского марафона – ставим себе задачу собрать 30 тысяч человек. Мы проводим массовый старт не для галочки, никого не заставляем приходить. Люди сами участвуют, а потом мы получаем от них обратную связь», - рассказал Владимир Леонов.

Также министр подчеркнул, что в Татарстане продолжает активно культивироваться ГТО. Население, зарегистрированное в электронной базе данных, относящейся к реализации комплекса достигло отметки 583 458 человек (16,36%). В выполнении нормативов испытаний (тестов) ГТО приняли участие 322 006 человек (55,19%).

Владимир Александрович рассказал журналистам о том, как в Татарстане обстоят дела с подготовкой олимпийского резерва. Он сообщил, что в республике работают 170 детско-юношеских спортивных школ (30 – со специализированными отделениями), которые осуществляют подготовку спортсменов по 77 видам спорта, в том числе 48 олимпийским. По итогам комплектования 2018/2019 учебного года количество занимающихся составило 89 305 человек (в 2017/2018 учебном году – 87 424). Всего спортсменов-разрядников в ДЮСШ и СДЮСШОР Республики Татарстан на 1 сентября 2018 года – 35 059 человек.

Учебно-тренировочную работу с занимающимися в спортивных школах осуществляют 2 928 тренеров-преподавателей (в 2017-2018 учебном году – 2 860), которые сыграли одну из важнейших ролей в том, что за 2018 год в Татарстане подготовлено 162 мастера спорта России, 27 мастеров спорта международного класса, 2 заслуженных мастера спорта. Еще 2800 человек имеют 1 спортивный разряд или являются кандидатами в мастера спорта.

Говоря о тренерском составе, Владимир Александрович затронул тему привлечения специалистов по спорту на работу в село. Сегодня в Татарстане в каждой деревне построены спортивные площадки, а в районах с населением от 10 тысяч построены плавательные бассейны, либо ледовые дворцы или спортивные залы. Однако привлекательность работы сельским тренером по прежнему остается не слишком высокой. По мнению министра, данный вопрос характерен для всех регионов, поэтому следует решать его сообща, выработав единый подход.

Чуть более подробно министр остановился на успехах татарстанцев на международных стартах, где они завоевали 315 наград. В общей же сложности по итогам 2018 года спортсмены Республики Татарстан стали обладателями более 1 500 медалей на всероссийском и международном уровне в олимпийских и неолимпийских видах спорта.

Владимир Леонов также сообщил, что в составы юношеских сборных России (до 18 лет) входит порядка 500 спортсменов по олимпийским и неолимпийским видам спорта. А в составах основных команд России по олимпийским видам спорта это число достигло 377 спортсменов.

«Если брать зарождение, то были единицы, теперь вот до такой цифры дошли. Это четвертый показатель по России после Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга», - подчеркнул министр.

По мнению Владимира Александровича, особняком в 2018 году, безусловно, стоит выступление татарстанцев на XXIII зимних Олимпийских играх в г.Пхенчхане (Корея), которые в непростых условиях защищали честь и гордость России и Республики Татарстан, и завоевали 4 медали (2 серебряные и 2 бронзовые). Евгения Тарасова (в паре с Владимиром Морозовым) – серебряная медаль в командных соревнованиях по фигурному катанию. Анна Нечаевская – бронзовая медаль в эстафете 4х5 км (классический и свободный стиль). Андрей Ларьков – серебряная медаль в эстафете 4х10 км (классический и свободный стиль). Андрей Ларьков – бронзовая медаль в марафоне 50 км (классический стиль). Более того, представившая Татарстан на XII Паралимпийских зимних играх Марта Зайнуллина завоевала 3 медали – 1 серебряную и 2 бронзовые.

В настоящий момент, как отметил министр, идет подготовка и формирование списков спортсменов, претендующих на участие в XXXII летних Олимпийских играх в г.Токио в 2020 году. Подготовку к Играм ведут 42 спортсмена Республики Татарстан.

Помимо достижений отдельных спортсменов, Владимир Леонов отметил традиционно успешные выступления спортивных команд Татарстана: «Зенит-Казань», «Ак Барс», «КАМАЗ-Мастер», женская волейбольная команда «Динамо-Казань», «Динамо-Казань» (хоккей на траве), женский клуб хоккея на траве «Динамо-Гипронииавиапром», ватерпольный клуб «Синтез». Не забыл Владимир Александрович и о юношеской сборной России по волейболу, которая, будучи составленной из игроков казанской школы Екатерины Гамовой, заняла первое место на чемпионате Европы U17 по волейболу среди женских команд.

Одной из ярчайших глав уходящего года, по мнению министра, стал чемпионат мира по футболу FIFA 2018, в рамках которого Казань приняла 6 матчей: 4 игры группового этапа, 1/8 финала и 1/4 финала.

Всего за 6 матчей стадион посетило 254 448 зрителей. Средняя посещаемость составила 42 408 (98,9% от максимальной вместимости). Из 6 проведенных матчей на трех играх была 100% загрузка стадиона.

Площадку Фестиваля болельщиков FIFA за весь период посетило более 800 тыс. болельщиков. Вход на Фестиваль в игровые дни был бесплатным, билеты и Паспорт болельщика не требовались. Вместимость площадки составляла 25 тысяч человек.

«Мы получили всемирное признание со стороны спортивной и около спортивной общественности», - отметил Владимир Александрович.

Спортивные площадки, реконструированные в Татарстане к чемпионату мира по футболу, стали наследием ЧМ-2018 и будут использоваться детскими спортивными школами для проведения учебно-тренировочных занятий. На них также планируется проводить соревнования различного уровня и культурно-массовые мероприятия. На ряде площадок (стадион «Электрон», стадион на Спортивной базе «Динамо», стадион «Трудовые резервы», стадион в Верхнеуслонском районе РТ, площадка на территории МЦ «Волга») после окончания чемпионата мира предусмотрена замена натуральных полей на искусственные. Это необходимо для более удобного и эффективного использования площадок в реалиях климатической зоны. Кроме того, на стадионе «Электрон», стадионе спортивной базы «Динамо» и «Трудовых резервах» запланировано устройство беговых дорожек. На «Трудовых резервах», площадках в Верхнеуслонском районе и МЦ «Волга» предусмотрена закупка дополнительного технического оборудования.

Были получены положительные отзывы от руководства FIFA, в частности от президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино:

«Джанни Инфантино часто приезжал в Казань. Он признал проведение чемпионата мира в России на самом высочайшем уровне, признал его лучшим за всю историю проведения мундиалей», - отметил Владимир Леонов.

Он также подчеркнул, что помимо чемпионата мира по футболу, в 2018 году в Татарстане было проведено более 800 спортивных мероприятий, в том числе российского и международного уровня, среди которых: чемпионат Европы по бадминтону и первенство Европы по бадминтону среди юношей и девушек до 15 лет, этап мировой серии FINA по прыжкам в воду, «Финал четырех» мужской волейбольной Лиги чемпионов, чемпионат мира по пляжному гандболу среди мужских и женских команд, этап чемпионата мира по авиагонкам Red Bull Air Race, этап чемпионата Европы по регби-7 среди женских команд, этап Кубка мира FINA по плаванию прошел, Международные детские игры на призы Олимпийских чемпионов «XI Кубок Александра Попова», чемпионаты мира по корэш, борьбе на поясах, чемпионат Европы по тхэквондо WTF, Кубок мира по художественной гимнастике и многие другие.

«Казань и Татарстан широко известны на спортивной карте мира. Это не пустые слова, все исследования и рейтинги говорят, что мы прочно занимаем место как минимум спортивной столицы России», - сказал Владимир Леонов.

Министр также озвучил ряд крупных спортивных событий, которые планируются в Татарстане в 2019 году. В список вошли: этап мировой серии FINA по синхронному плаванию (впервые в России), чемпионат Европы по тхэквондо (ВТФ), чемпионат Европы по триатлону, Кубок мира по художественной гимнастике, этап Кубка мира FINA по плаванию (25 м), чемпионат мира по бадминтону.

В заключении своего выступления Владимир Александрович еще раз напомнил, что в 2018 году впервые в своей истории Республика Татарстан была признана лучшим субъектом Российской Федерации в номинации «Регион России» (за вклад в развитие спорта).

«В этом году Татарстан объективно стал самым спортивным регионом нашей страны. Был конкурс. Лауреаты определялись народным голосованием и с учётом мнения экспертного совета. Очень приятная награда. Постараемся те показатели, ту динамику, которая сегодня существует, сохранить. Важно, чтобы мы не потеряли этот темп, а наоборот двигались только вперед. Оставались во взоре внимания и наших коллег из России, и, конечно, получали признание международной общественности», - заключил Владимир Александрович.