Подарки от Деда Мороза и медали от чемпионки мира!

29 декабря 2018 10:08 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Определились победительницы первенства Омской области по художественной гимнастике на призы Деда Мороза.

В канун Нового года во Дворце художественной гимнастики состоялся традиционный спортивный праздник, участницами которого стали более двух сотен омских и новосибирских гимнасток. Спортсменки выступали в групповых и индивидуальных упражнениях. В групповых – лучшими по программе первого спортивного разряда оказались Анастасия Белорусова, Виктория Хомякова, Арина Вовченко, София Яковлева и Полина Москвина. Среди кандидатов в мастера спорта в соревнованиях победили Диана Даймухаметова, Диана Шарапова, Алина Пашкова, Ольга Изотова, София Шарыгина и Виолетта Шуракова.

В индивидуальных упражнениях выступали девочки, начиная с самого младшего возраста. Чемпионками в своих возрастных категориях стали Кристина Малыхина, Алла Мельникова, Полина Жмакина, Александра Иванова, Варвара Баранова, Ульяна Янус, Екатерина Тимошенко, Эмилия Худоян. У перворазрядниц золотые медали завоевала Майя Колобовникова.

Среди кандидатов в мастера спорта сильнейшими в своем возрасте стали Юлия Вагнер, Екатерина Пантелеева и Анастасия Симакова.

Медали и призы лучшим гимнасткам турнира вручила двукратная чемпионка мира Мария Кравцова.

Напомним, что на основании результатов этих стартов тренеры сформируют сборную команду Омской области, которая будет отстаивать честь нашего региона на первенстве Сибирского федерального округа. Эти соревнования омский Дворец художественной гимнастики будет принимать с 16 по 20 января.