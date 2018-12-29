Екатерина Кожанова – лучший спортсмен ноября

29 декабря 2018 10:13 Источник: «Советский спорт» Регион: Красноярский край

Подведены итоги конкурса «Лучший спортсмен ноября». В течение декабря за номинантов голосовали посетители портала www.kraysport.ru и эксперты спортивной отрасли. Победу в краевом конкурсе одержала Екатерина Кожанова, победительница и серебряный призер чемпионата мира по рафтингу в открытой группе, капитан и тренер команды «Енисеюшка».

За звание «Лучший спортсмен месяца» боролись спортсмены Красноярского края, наиболее успешно выступившие на международных соревнованиях в ноябре: Игорь Глазков (ММА), Екатерина Кожанова (рафтинг) и Сергей Гладких (пауэрлифтинг).

На спортивном портале kraysport.ru в первые дни голосования все три кандидата побывали в «майке лидера». Затем в отрыв ушли двое. В итоге же первой стала победительница и серебряный призер чемпионата мира по рафтингу Екатерина Кожанова, набравшая 49,5 % голосов. На втором месте чемпион мира по пауэрлифтингу Сергей Гладких – 35,4 %. На третьем месте победитель первенства мира по смешанному боевому единоборству (ММА) Игорь Глазков – 15,2 %. Таким образом, Екатерина Кожанова, набравшая наибольшее количество голосов, получила 10 баллов, Сергей Гладких – 7 баллов, Игорь Глазков – 5 баллов.

В роли экспертов в этом месяце выступили: тренер по волейболу СШОР «Юность» Инна Толщина, чемпионка России по полиатлону Ольга Спирина, серебряный призер чемпионата России по дуатлону Татьяна Башун, регбист «Енисея-СТМ» Рамиль Гайсин, чемпион мира среди юниоров по сноуборду Дмитрий Логинов. Все пять экспертов распределили свои баллы совершенно одинаково в отношении всех кандидатов – по 10 баллов. Так что все решило голосование на портале. В итоге Екатерина Кожанова набрала 20 очков и стала лучшей спортсменкой Красноярского края в ноябре. Второе место у Сергея Гладких, третьим стал Игорь Глазков.

Итак, победителями краевого конкурса в 2018 году стали: январь – Александр Денисьев и Владислав Антонов (санный спорт), февраль – Сергей Ломанов (хоккей с мячом) и Никита Трегубов (скелетон), март – Дмитрий Логинов (сноуборд), апрель – Софья Богданова (прыжки на батуте), май – Аржаан Чылбак (самбо), июнь – Михаил Дроздов (фридайвинг), июль – Дмитрий Курако (подводный спорт), август – Маргарита Васильева (летний биатлон), сентябрь – Полина Мухгалеева (гребной слалом), октябрь – Юрий Кушнарев (регби), ноябрь – Екатерина Кожанова (рафтинг). Лучший спортсмен декабря будет определен в январе нового года.