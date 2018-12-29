Федерация футбола провела заседание Президиума

29 декабря 2018 10:15 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

27 декабря в Казани под председательством Александра Гусева прошло заседание Президиума Федерации футбола Республики Татарстан, на котором были приняты важные решения.

Первым и главным в повестке дня заседания был вопрос о выдвижении кандидата на пост президента Российского футбольного союза (РФС) от Федерации футбола Республики Татарстан (ФФРТ). Председатель ФФРТ Александр Гусев предложил выдвинуть кандидатуру Александра Дюкова, генерального директора ОАО «Газпром нефть», председателя Совета директоров ФК «Зенит» (Санкт-Петербург). Это предложение было поддержано единогласно всеми присутствующими членами Президиума. Выборы президента РФС пройдут на очередной конференции РФС, которая состоится в Москве 22 февраля 2019 года.

Кроме того, Президиум ФФРТ выдвинул кандидатуру мэра Казани Ильсура Метшина, являющегося на сегодняшний день членом Исполкома РФС, в новый состав Исполкома РФС, а также решил, что делегатом на очередной конференции РФС от ФФРТ будет заместитель председателя ФФРТ, руководитель судейско-инспекторского комитета Радик Ахмадуллин. Оба решения были приняты единогласно.

На заседании также были рассмотрены и другие вопросы. Президиум утвердил итоги соревнований 2018 года по мини-футболу, принял положительное решение об участии команды «Делин» (Ижевск, Удмуртская Республика) в Чемпионате и Кубке Республики Татарстан 2019 года. Также членами Президиума была принята во внимание информация о первом Евразийском футбольном турнире «Кубок Евразии» среди команд юношей 2003 года рождения профессиональных футбольных клубов. Этот турнир пройдет с 21 по 29 октября 2019 года в Республике Крым.