В Менделеевске прошел детский турнир по мини-футболу

28 декабря в спортивно-оздоровительном комплексе «Химик» прошло Первенство ДЮСШ «Батыр» по мини-футболу среди мальчиков 2010-2011 г.р.
По итогам игр выявлены победители:
3 место «Ураган»
2 место «Зенит»
1 место «Ювентус»
Лучшими игроками признаны:
- нападающий - Колпаков Роман
- защитник - Тихонов Владислав
- вратарь - Чернов Станислав
- игрок -Низамутдинов Рамир
Благодарность выразили и самым активным болельщикам - дедушкам.
Победители были награждены Кубками, грамотами и новогодними подарками. Для детей было организовано чаепитие.