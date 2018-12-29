В Менделеевске прошел детский турнир по мини-футболу

29 декабря 2018 10:16 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

28 декабря в спортивно-оздоровительном комплексе «Химик» прошло Первенство ДЮСШ «Батыр» по мини-футболу среди мальчиков 2010-2011 г.р.

По итогам игр выявлены победители:

3 место «Ураган»

2 место «Зенит»

1 место «Ювентус»

Лучшими игроками признаны:

- нападающий - Колпаков Роман

- защитник - Тихонов Владислав

- вратарь - Чернов Станислав

- игрок -Низамутдинов Рамир

Благодарность выразили и самым активным болельщикам - дедушкам.

Победители были награждены Кубками, грамотами и новогодними подарками. Для детей было организовано чаепитие.