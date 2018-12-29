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29 декабря 2018 10:17Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Казани пройдет Первенство России по бильярдному спорту

С 5 по 12 января в бильярдном клубе «Аристократ» (г. Казань, ул. Патриса Лумумбы, д.47а) пройдет Первенство России по бильярдному спорту «Свободная пирамида». Мальчики и девочки до 13 лет сразятся в дисциплине «Комбинированная пирамида».

Торжественное открытие соревнований состоится 6 января в 11 00. На участие в турнире заявки уже подали 246 человек, прием участников продолжается. В Казань приедут бильярдисты из 46 регионов России. Среди участников: Иосиф Абрамов (17 лет, г. Ростов-на-Дону) двукратный чемпион Мира среди мужчин, чемпион России среди мужчин, Артем Балов (18 лет, г. Санкт-Петербург) чемпион России среди мужчин, серебряный призёр Чемпионата Мира среди мужчин, Семён Зайцев (19 лет, г. Челябинск) чемпион мира среди мужчин-2017 года в паре, Максим Зверев (16 лет, г. Санкт-Петербург) чемпион России среди мужчин.

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