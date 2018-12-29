Алина Мосейко – бронзовый призер Кубка России

29 декабря 2018 10:32 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

В командном и личном первенствах омичка уступала только будущим победителям соревнований.

В Сочи завершился Кубок России по фехтованию. В соревнованиях было задействовано более 200 спортсменов, которые оспаривали медали в шпаге, сабле и рапире. Среди участников – известные российские титулованные спортсмены Ирина Дериглазова, Алексей Черемисинов, София Великая, Виолетта Колобова, Сергей Ходос, Яна Алборова, София Позднякова и многие другие.

Омскую область представляли спортсмены Центра спортивной подготовки и СДЮСШОР им. О.П. Крикорьянца: мастер спорта международного класса Алина Мосейко, мастера спорта Егор Гаврилов и Никита Шикирун, кандидат в мастера спорта Николай Крикорьянц.

Успешно в командных соревнованиях в составе сборной Санкт-Петербурга выступила победительница первенства Европы-2018 Алина Мосейко. Вместе с Анной Баштой, Диной Галиакбаровой и Александрой Шаталовой омичка, параллельно выступающая за Санкт-Петербург, выиграла «бронзу» в соревнованиях на сабле. В матче за 3-е место петербурженки оказались сильнее команды Московской области – 45:26. К слову, в полуфинале Алина Мосейко с партнершами уступила сборной Москвы-1 (33:45) – будущей победительнице турнира.

В личном первенстве Алине также не повезло со жребием. В 1/16 финала она проиграла будущему чемпиону – Софии Поздняковой из Новосибирска (9:15).