В Актаныше открылась блочно-модульная лыжная база

29 декабря 2018 10:55 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

28 декабря в Актаныше состоялось торжественное открытие блочно-модульной лыжной базы, построенной по республиканской программе.

На церемонии открытия глава Актанышского муниципального района Энгель Фаттахов поздравил актанышцев с наступающим новым годом открытием новой лыжной базы. Вручил золотой знак отличия Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 9 уровня спортсмену района Илфату Иманаеву.

Почетное право разрезать алую ленту представилось: главе Актанышского муниципального района Энгелю Фаттахову, директору ледового дворца «Лачын» Рамилю Галиеву.

После торжественного открытия лыжники района пробежали свободным стилем 3 км.

Площадь спортивного объекта предусматривает зоны для переодевания, душевые, тренерские, помещения для хранения и обслуживания лыж, 100 комплектов лыжной экипировки, снегоход и помещение для его хранения. Одновременно в ней могут находиться порядка 30 человек. Это многофункциональный объект, в период отсутствия снега может использоваться при проведении мероприятий по бегу, катанию на велосипедах и лыжероллерах, а также сдачи норм ГТО.