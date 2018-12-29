В 2019 году Казанский марафон пройдет на новой трассе

29 декабря 2018 10:56 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

5 мая в спортивной столице России пройдет Казанский марафон 2019. Юбилейный пятый забег примет у себя чемпионат России по марафону: по этому случаю организационный комитет приготовил изменения в трассе.

Основным критерием будет являться минимальный набор высоты до 100 м на протяжении всех 42,2 км. Это позволит показать высокие результаты как для профессиональных спортсменов, так и для любителей бега. А для увеличения накопительного кластера старт буден перенесен к прилегающей территории Центрального стадиона.

Трасса марафона пройдет в один круг и охватит главные исторические достопримечательности города (Старая татарская слобода, Казанский Кремль, Кремлевская набережная и другие), многочисленные спортивные объекты (Баскет Холл, Татнефть Арена, Казань Арена, Дворец водных видов спорта и т.д.), новые маршруты города, два колеса обозрения, кремлевскую и кировскую дамбы и мост Миллениум – с которых открывается прекрасный вид на весь город.

Зарегистрироваться для участия и получить всю актуальную информацию о расписании, особенностях и формате турниров можно на официальном сайте серии спортивных мероприятий Timerman.