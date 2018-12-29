Федерация пулевой и стендовой стрельбы РТ подвела итоги работы в 2018 году

29 декабря 2018 11:58 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

28 декабря в комплексе стендовой стрельбы «Свияга» прошла ежегодная церемония награждения наиболее успешных спортсменов и тренеров Федерации пулевой и стендовой стрельбы Республики Татарстан, показавших высокие спортивные результаты в уходящем сезоне 2018 года. В общей сложности, были вручены более 50 памятных подарков и дипломов, а почетными гостями мероприятия стали министр спорта РТ Владимир Леонов, глава Верхнеуслонского района РТ Марат Зиатдинов, заместитель председателя совета ОГО ФСО «Динамо» РТ Салават Гайсин, а также легендарные спортсмены – Светлана Демина, Василий Мосин и Екатерина Рабая.

«В конце года принято подводить итоги спортивного сезона. Мне приятно констатировать, что уходящий 2018 год получился насыщенным и богатым на медали для спортсменов Федерации пулевой и стендовой стрельбы», - отметил Владимир Леонов.

Традиционно успешно выступали представители стендовой стрельбы. Большое количество медалей наши стрелки завоевали на международной арене. Серебряным призером чемпионата мира в миксте на траншейном стенде стала Екатерина Рабая, выступавшая в паре с олимпийским чемпионом Алексеем Алиповым. В квалификации россияне повторили рекорд мира (146/150), а помимо медали завоевали и олимпийскую лицензию для страны на Игры в Токио-2020.

Юниорки Елизавета Евграфова из Казани и Зиля Батыршина из Сабинского района поднялись на третью ступень пьедестала почета в командном ските на первенстве мира. На первенстве Европы Батыршина была второй в команде, а на юниорском Кубке мира поднялась на высшую ступень пьедестала почета вместе с подругами по команде, установив юниорский рекорд мира.

Не сдают свои позиции татарстанские «дуплетисты». Василий Мосин и Александр Фурасьев выиграли серебряную медаль чемпионата Европы 2018. Буквально неделю назад Светлана Демина фактически без подготовки обыграла всех соперниц в Эмиратах.

В очередной раз отличился успешным выступлением стрелок-колясочник Александр Сахарнов. Даже в условиях дисквалификации российского паралимпийского комитета он второй год подряд на пьедестале Международного Гран-при в Италии.

«Я благодарен всем за отличную и плодотворную работу. На командном чемпионате России по стендовой стрельбе мы выиграли 1 место. Победа была добыта в драматичной борьбе, с преимуществом всего в 1 балл. На юниорском Первенстве России сборная Татарстана стала второй. Да, это тоже призовое место, но стремиться нужно быть первыми всегда и везде. В помощь нам – прекрасные условия для тренировок, высококвалифицированные тренеры.

Следует отметить, что с каждым годом растут в своем спортивном мастерстве и татарстанские пулевики. Теперь мы уже регулярно поднимаемся на пьедестал почета на юниорских Первенствах, стали конкурентоспособными на чемпионатах России среди взрослых. Ждем, что вскоре не только двое, но гораздо больше татарстанцев сумеет отобраться в российскую сборную. В 2016 году в Олимпиаде приняли участие три татарстанских спортсмена, однако, в силу различных причин, на пьедестал почета подняться они не смогли. Опыт – это очень важная составляющая спортивных побед, и я уверен, что в нынешнем олимпийском цикле мы будем стремиться наверстать упущенное. Спортсменам важно полностью выкладываться на тренировках с тем, чтобы в последствии показывать свои лучшие результаты на соревнованиях. Тренерам также не следует почивать на лаврах, а продолжать искать новые методы для тренировок, искать новые таланты, которые в последствии будут с гордостью представлять нашу республику в сборной страны и на крупнейших международных стартах», - сказал президент Федерации пулевой и стендовой стрельбы Сергей Демин.

«Большое количество соревнований в Татарстане традиционно проходит по стендовой и пулевой стрельбе. И это не только Верхний Услон, где созданы прекрасные условия для развития стендовой стрельбы, но и в Тетюшах, где построили новую площадку. Набирает обороты школа «Сабантуй» в Сабинском районе. В этом году здесь был с успехом проведен этап Кубка России. Большая работа проделана, но впереди новые цели, новые задачи и новые перспективы. Такие как проведение крупных российских соревнований, в том числе Финалов Спартакиады учащихся России по стендовой и пулевой стрельбе, а также подготовка к Олимпийским играм в Токио 2020 года, которая фактически началась уже вчера», - констатировал директор Центра спортивной подготовки Министерства спорта РТ Михаил Смолкин.

«Благодарим вас за высокие спортивные результаты и желаем, чтобы следующий год стал для вас не менее успешным. ФСО «Динамо» традиционно работает с вами в одной связке. Мы будем и дальше стремиться помогать, во благо развития стрелковых видов спорта и достижения больших международных результатов», - передал приветствие председателя Попечительского совета Федерации пулевой и стендовой стрельбы РТ Асгата Сафарова Салават Гайсин.