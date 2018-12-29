В Менделеевске прошли соревнования по плаванию

29 декабря 2018 11:59 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

26 декабря в первый день зимних школьных каникул, в МБУ ОК «Нептун» состоялись соревнования по плаванию «На призы Деда Мороза» среди воспитанников тренеров ОК. В соревнованиях приняли участие 90 детей, 50 из них это ребята, которые занимаются плаванием первый год.

Соревнования проходили в несколько этапов. В первом этапе показательных выступлений проплыли по 25 метров все желающие новички. Во втором этапе выступили девочки из старших групп, которые продемонстрировали четыре стиля плавания: баттерфляй, кроль, кроль на спине и брасс.

В следующем этапе соревнований юные пловцы проплывали дистанцию 50 метров вольным стилем по возрастным категориям: 9-11, 12-14 и 15-16 лет.

Заключительным этапом соревнований стала командная эстафета «Наряди новогоднюю елочку», в которой каждый тренер представил команду из четырех человек. Дети ныряли в воду с елочной игрушкой, проплывали с ней 25 метров.