В Менделеевске прошли соревнования по плаванию - Советский спорт
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29 декабря 2018 11:59Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Менделеевске прошли соревнования по плаванию

26 декабря в первый день зимних школьных каникул, в МБУ ОК «Нептун» состоялись соревнования по плаванию «На призы Деда Мороза» среди воспитанников тренеров ОК. В соревнованиях приняли участие 90 детей, 50 из них это ребята, которые занимаются плаванием первый год.

Соревнования проходили в несколько этапов. В первом этапе показательных выступлений проплыли по 25 метров все желающие новички. Во втором этапе выступили девочки из старших групп, которые продемонстрировали четыре стиля плавания: баттерфляй, кроль, кроль на спине и брасс.

В следующем этапе соревнований юные пловцы проплывали дистанцию 50 метров вольным стилем по возрастным категориям: 9-11, 12-14 и 15-16 лет.

Заключительным этапом соревнований стала командная эстафета «Наряди новогоднюю елочку», в которой каждый тренер представил команду из четырех человек. Дети ныряли в воду с елочной игрушкой, проплывали с ней 25 метров.

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