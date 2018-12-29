В Бугульме завершились лично-командные чемпионат и первенство РТ по прыжкам на батуте

29 декабря 2018 12:00 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 24 по 27 декабря в Бугульме прошли лично-командные чемпионат и первенство Республики Татарстан по прыжкам на батуте, двойном минитрампе и акробатической дорожке.

В соревнованиях приняли участие 140 спортсменов из 6 команд.

Победители чемпионата РТ по АКД:

Программа МС 17 лет и старше среди мужчин:

1 место – Ахметжанов Булат (Лениногорск)

Победители чемпионата РТ в индивидуальных прыжков на батуте:

Программа МС 17 лет и старше среди мужчин:

1 место – Арсуев Гасанали (Казань)

Победители первенства РТ по прыжкам на батуте:

Программа МС среди юношей 17 лет и младше:

1 место – Козлов Кирилл (Набережные Челны)

2 место – Кагенов Арслан (Набережные Челны)

Программа КМС среди девушек:

1 место – Фархутдинова Азалия (Набережные Челны)

2 место – Сибгатуллина Альбина (Набережные Челны)

3 место – Галиуллина Амалия (Набережные Челны)

Программа КМС среди юношей:

1 место – Рипенко Макар (Набережные Челны)

2 место – Шарифуллина Рустем (Бугульма)

Программа 1р среди юношей 2007-08:

1 место – Шевкун Кирилл (Набережные Челны)

2 место – Заманов Фарган (Набережные Челны)

3 место – Замилов Адель (Казань)

Программа 1р среди юношей 2009-10:

1 место – Дроздов Александр(Бугульма)

2 место – Коломин Матвей (Бугульма)

3 место – Загриев Раниль (Набережные Челны)

Программа 1р среди юношей 2007-2008:

1 место – Шевкун Кирилл (Набережные Челны)

2 место – Заманов Фарган (Набережные Челны)

3 место – Замилов Адель (Набережные Челны)

Программа 1р среди девушек 2009-2010:

1 место – Кливизаль Анна (Бугульма)

2 место – Шарифуллина Арина (Бугульма)

3-4 место – Вишнякова Арина (Набережные Челны)

3-4 место – Кутлизаманова Ильмира (Бугульма)

Программа 2р среди девочек:

1 место – Кагенова Томирис (Бугульма)

2 место – Кутдусова Лия (Набережные Челны)

Программа 3р среди мальчиков:

1 место – Софронов Глеб (Набережные Челны)

2 место – Понамарев Георгий (Казань)

3 место – Кожеватов Герман (Бугульма)

Программа 3р среди девочек:

1 место – Нуриева Милана (Набережные Челны)

2 место – Гильмеева Зарина (Казань)

Программа 1юн.р среди девочек:

1 место – Шакирова Эллина (Бугульма)

2 место – Рамазанова Малика (Бугульма)

Программа 1юн.р среди мальчиков:

1 место – Саматов Раиль (Набережные Челны)

2 место – Бахтияров Тимур (Бугульма)

3 место – Закиров Камиль (Бугульма)

Победители первенства РТ по АКД:

Программа МС среди девушек 17 лет и младше:

1 место – Хамидуллина Дина (Альметьевск)

Программа МС среди юношей 17 лет и младше:

1 место – Шайхутдинов Альберт (Казань)

2 место – Галиуллин Зуфар (Лениногорск)

3 место – Кузьмичев Егор (Лениногорск)

Программа КМС среди девушек:

1 место – Орлова Юлиана (Альметьевск)

2 место – Карпова Евгения (Альметьевск)

3 место – Неустроева Дарья (Лениногорск)

Программа КМС среди юношей:

1 место – Световидов Егор (Набережные Челны)

2 место – Фаттахов Амир (Лениногорск)

3 - 4 место – Нагорнов Владислав (Лениногорск)

3 - 4 место – Атнагулов Дамир (Лениногорск)

Программа 1р 11-12 лет среди мальчиков:

1 место – Каримов Ислам (Набережные Челны)

2 место – Зайнуллин Рузель (Альметьевск)

3 место – Газизянов Рушан (Лениногорск)

Программа 1р 11-12 лет среди девочек:

1 место – Валиева Зарина (Набережные Челны)

2 место – Миназова Аделина (Альметьевск)

3 место – Жерновская Дарья (Набережные Челны)

Программа 1р 9-10 лет среди мальчиков:

1 место – Шашин Илья (Казань)

2 место – Ханиев Эрнест (Лениногорск)

3 место – Хасаншин Булат (Лениногорск)

Программа 1р 9-10 лет среди девочек:

1 место – Валиева Лия (Набережные Челны)

2 место – Булатникова Елизавета (Альметьевск)

3 место – Хасаншин Булат (Лениногорск)

Победители первенства РТ по ДМТ:

Программа КМС среди юношей:

1 место – Шарифуллин Рустем (Бугульма)

2 место – Нагоронов Владислав (Лениногорск)

3 - 4 место – Хасаншин Ильнар (Лениногорск)

3 - 4 место – Пушкин Дмитрий (Бугульма)

Программа 1р 11-12 лет среди мальчиков:

1 место – Добронецкий Дмитрий (Казань)

2 место – Янаков Александр (Казань)

3 место – Замилов Адель (Казань)

Программа 1р 9-10 лет среди мальчиков:

1 место – Дроздов Александр (Бугульма)

2 место – Коломин Матвей (Бугульма)

Программа 1р 9-10 лет среди девочек:

1 место – Кутлизаманова Ильмира (Бугульма)

2 место – Шарифуллина Арина (Бугульма)

3 место – Кливизаль Анна (Бугульма)

Программа 3 разряда среди мальчиков:

1 место – Сафронов Глеб (Казань)

2 место – Кожеватов Герман (Бугульма)

3 место – Абдуллаев Андрей (Бугульма)

Программа 3 разряда среди девочек:

1 место – Кагенова Томирис (Бугульма)

2 место – Гильмеева Зарина (Казань)

3 место – Шакирова Эллина (Бугульма)

Программа 1 юн, разряда среди мальчиков:

1 место – Бахтияров Тимур (Бугульма)

2 место – Квитковский Максим (Бугульма)

3 место – Закиров Камиль (Бугульма)

Программа 1 юн.разряда среди девочек:

1 место – Рамазанова Малика (Бугульма)

Командное Первенство РТ по прыжкам на АКД:

Команда девушек:

1 место – Альметьевск

2 место – Набережные Челны

3 место – Лениногорск

Команда юношей:

1 место – Лениногорск

2 место – Лениногорск-2

3 место – Набережные Челны

Командное Первенство РТ по прыжкам на батуте:

Команда девушек:

1 место – Набережные Челны

2 место – Бугульма

Команда юношей:

1 место – Набережные Челны

2 место – Бугульма

3 место – Казань

По итогам лично-командного чемпионата и первенства Республики Татарстан по прыжкам на батуте, двойном минитрампе и акробатической дорожке будет сформирован список сборной команды Республики Татарстан для выступления на Всероссийских соревнований 2019 года.