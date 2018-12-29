«Динамо-Казань» завершило первый круг чемпионата России по хоккею с мячом на 4 месте

29 декабря 2018 12:01 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

В последнем матче чемпионата России по хоккею с мячом в 2018 году «Динамо-Казань» на своем льду уступило «Мурману». Встреча завершилась со счетом 3:4 в пользу команды из Мурманска.

Голы: Обухов, 19 (1:0); Зубарев, 21 (1:1); Пономарёв, 36 (1:2); Корев, 38 (1:3); Обухов, 57 (2:3); Ибрагимов, 63 (3:3); Гладышев, 64 (3:4).

По итогам первого круга чемпионата России «Динамо-Казань» набрало 28 очков. Татарстанская команда занимает промежуточное 4 место, отставая от лидера турнира – «СКА-Нефтяника» – на 12 баллов.