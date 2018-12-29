В Лаишевском районе пройдут соревнования по сноукайтингу «Оранжевый ветер» - Советский спорт
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29 декабря 2018 15:08Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Лаишевском районе пройдут соревнования по сноукайтингу «Оранжевый ветер»

С 5 по 8 января в поселке Боровое Матюшино (Лаишевский район) пройдут соревнования «Оранжевый ветер 2019», в рамках которых состоится I этап Кубка России по парусному спорту в классе сноукайтинг – курс рейс.

Сноукайтинг – динамичная дисциплина парусного спорта, где спортсмены движутся на скоростях от 30 до 90 км/ч по поверхности замерзших рек за счет энергии ветра с помощью паруса, по конструкции напоминающего воздушный змей. В дисциплине курс рейс спортсмены соревнуются на дистанции, состоящей из поворотных знаков, расположенных на расстоянии 1 км относительно ветра.

Программа

5 января

11:00 – открытие соревнований (пляж «Санта»);

12:00 – старт первой гонки;

16:00 – завершение гоночного дня.

6 января

11:00 – старт первой гонки;

16:00 – завершение гоночного дня.

7 января

11:00 – старт первой гонки;

16:00 – завершение гоночного дня.

8 января

11:00 – старт первой гонки;

15:00 – завершение гоночного дня;

17:00 – награждение победителей и призеров.

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