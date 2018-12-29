В Лаишевском районе пройдут соревнования по сноукайтингу «Оранжевый ветер»

С 5 по 8 января в поселке Боровое Матюшино (Лаишевский район) пройдут соревнования «Оранжевый ветер 2019», в рамках которых состоится I этап Кубка России по парусному спорту в классе сноукайтинг – курс рейс.
Сноукайтинг – динамичная дисциплина парусного спорта, где спортсмены движутся на скоростях от 30 до 90 км/ч по поверхности замерзших рек за счет энергии ветра с помощью паруса, по конструкции напоминающего воздушный змей. В дисциплине курс рейс спортсмены соревнуются на дистанции, состоящей из поворотных знаков, расположенных на расстоянии 1 км относительно ветра.
Программа
5 января
11:00 – открытие соревнований (пляж «Санта»);
12:00 – старт первой гонки;
16:00 – завершение гоночного дня.
6 января
11:00 – старт первой гонки;
16:00 – завершение гоночного дня.
7 января
11:00 – старт первой гонки;
16:00 – завершение гоночного дня.
8 января
11:00 – старт первой гонки;
15:00 – завершение гоночного дня;
17:00 – награждение победителей и призеров.