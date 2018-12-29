Владислав Артемьев остановился в шаге от медали чемпионата мира по быстрым шахматам

29 декабря 2018 15:09 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 26 по 28 декабря в Санкт-Петербурге состоялся чемпионат мира среди мужчин по быстрым шахматам. В соревнованиях, прошедших по швейцарской системе в 15 туров, приняли участие 205 спортсменов, в том числе 147 международных гроссмейстеров из 41 страны.

Успешно выступил член сборной Республики Татарстан, студент ПГАФКСиТ, международный гроссмейстер Владислав Артемьев, набравший 10,5 очка из 15 возможных. Лишь дополнительные показатели оставили Владислава на 4 месте. О силе турнира говорит тот факт, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен занял 5 место, а пожалуй, самый известный шахматист России – Сергей Карякин стал 8-м.

29-30 декабря в Санкт-Петербурге состоится чемпионат мира по блицу.