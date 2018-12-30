В Набережных Челнах открылась универсальная спортивная площадка

30 декабря 2018 14:04 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Объект построен в рамках республиканской программы «Строительство универсальных спортивных площадок».

В торжественном открытии площадки принял участие мэр г.Набережные Челны Наиль Магдеев.

«Благодаря поддержке президента Республики Татарстан Рустама Нургалиевича Минниханова принята программа по строительству спортивных площадок. Сегодня мы видим ее результаты. Это хороший подарок к наступающему 2019 году и им нужно пользоваться сполна», – отметил Наиль Гамбарович.

Масштабный проект по строительству универсальных спортивных площадок в городах и населенных пунктах муниципальных образований Республики Татарстан реализуется с 2013 года при поддержке Президента Республики Татарстан Р.Н.Минниханова.

Универсальные спортивные площадки представляют собой плоскостные сооружения для занятий физической культурой и спортом по баскетболу, волейболу, футболу, а также занятий на турниках и уличных тренажерах.

Объект в Набережных Челнах представляет собой седьмой вариант универсальной спортивной площадки – хоккейная коробка с искусственным спортивным покрытием, двумя теплыми раздевалками и трибунами. Вариант строительства универсальных спортивных площадок определяется муниципальным образованием в соответствии с потребностями населения, где будет располагаться данное сооружение.

Площадка расположилась на территории лицея-интерната №84 имени Гали Акыша. Летом здесь можно играть в баскетбол, волейбол, футбол – корт оборудован искусственным покрытием. Кроме того, на территории есть трибуны на 150 мест и две отапливаемые раздевалки.

Из республиканского бюджета на строительство корта было выделено более 10 млн рублей. Еще более 2,5 миллионов рублей было выделено из городского бюджета на проведение ремонтных работ в спортивной раздевалке и покупку оборудования.

Всего с 2013 по 2018 годы построено 887 спортивных площадок во всех 45 муниципальных образованиях Республики Татарстан, в том числе 31 хоккейная коробка, а также 27 лыжных баз.

В 2018 году построено 96 универсальных спортивных площадок, в том числе 11 хоккейных коробок, а также 16 лыжных баз.