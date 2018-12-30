В Актаныше прошла новогодняя лыжная гонка

30 декабря 2018 15:46 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

29 декабря на лыжной базе «Буляк» Актанышского района прошла традиционная новогодняя лыжная гонка на призы Деда Мороза. С приветственным словом и новогодними поздравлениями к участникам соревнований обратился начальник отдела по делам молодежи спорту и туризму Айдар Иманаев.

Лыжная гонка собрала и спортсменов, и любителей этого зимнего вида спорта из образовательных организаций, сельских поселений, организаций, предприятий и учреждений территории. Участники соревнований получили не только призы от Деда Мороза и Снегурочки, но и заряд положительной энергии и бодрости.

Победители и призеры соревнования:

2007 и моложе, девушки: 1 место – Язиля Закирзянова (АСОШ №1), 2 место – Алия Салахова (АСОШ №1), 3 место – Юлиана Мухитова (АСОШ №2); мальчики: 1 место – Ринат Гараев (АСОШ №1), 2 место - Амир Язитов (АСОШ №2), 3 место – Эмиль Мансуров (АСОШ №2).

2005 и 2006 г.р., девушки: 1 место – Резеда Басырова (АСОШ №1), 2 место – Лиана Латипова (АСОШ №2), 3 место – Гулия Хамадуллина (АСОШ №2); мальчики: 1 место - Раушан Ахметов (Телякаево), 2 место – Искандер Мугътазиров (АСОШ №1), 3 место – Искандер Ибрагимов (АСОШ №1).

2003 и 2004 г.р., девушки: 1 место – Регина Мингазова (АСОШ №1), 2 место – Гузель Хамидуллина (АСОШ №2), 3 место – Марьям Агъзамова (АСОШ №2); мальчики: 1 место – Ильшат Шакиров (АСОШ №2), 2 место – Айназ Имамразыев (АСОШ №2), 3 место – Ильназ Вазетдинов (Поисево).

2001 и 2002 г.р., девушки: 1 место – Тансылу Тазиева (АСОШ №2), 2 место – Ирина Муллаянова (АСОШ №2); мальчики: 1 место – Ильнур Хасанов (АСОШ №2); 2 место – Данил Гайсин (АСОШ №1), 3 место – Ильгизар Мухитов (АСОШ №2).

Ветераны: 1 место – Иманаев Ильфат (Актаныш), 2 место-гильфанов Назип (Чалманарат), 3 место – Ахтямов Халяф ( Актаныш)

Женщины: 1 место – Айгуль Давлетова (Поисево), 2 место – Алсу Гикрамина (Актаныш); мужчины: 1 место – Равиль Хазиев, (Актаныш), 2 место – Данил Кирамов (Актаныш), 3 место – Ирек Мухаметов (Актаныш).