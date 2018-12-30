В Казани прошли предновогодние соревнования по шахматам

30 декабря 2018 16:44 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

29 декабря состоялся традиционный предновогодний блицтурнир по шахматам на Кубок «Спартака» памяти международного мастера, заслуженного тренера СССР Р.Г. Нежметдинова и неоднократной чемпионки Татсовета ДСО «Спартак» художницы Г.И. Сатониной.

Соревнования проходили в «РСШОР по шахматам, шашкам, го им. Р.Г.Нежметдинова». В турнире приняло участие 61 человек.

Обладателем Кубка среди мужчин стал Хасангатин Рамиль, второе место у IM Шарафеева Азата, третье место – у Куликова Алмаза.

Обладателем Кубка среди женщин стала Якимова Мария, второе место – у Нигматуллиной Энже, третье место – у Нигматуллиной Дины.

Первое место среди юношей 2002 г.р. и моложе занял FM Муртазин Руслан, второе место – у Габдрахманова Азата, третье место – у Пейсахова Имануила.

Первое место среди девушек 2002 г.р. и моложе заняла Файрузова Зульфия, второе место – у Салимовой Динары, третье место – у Ибрагимовой Азалии.

Среди ветеранов первое место занял FM Муравьев Константин, второе место - у Шавгулидзе Сергея, третье место – у Злачевского Леонида.

Лучший результат среди перворазрядников у Садыкова Рината.

Победители и призеры соревнования получили кубки, медали, дипломы соответствующих степеней, вымпелы, памятные подарки от ФСО «Спартак-Татарстан» и денежные подарки от Федерации шахмат РТ.