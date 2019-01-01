В Менделеевске прошел Новогодний турнир по вольной борьбе

29 декабря в спортивно-оздоровительном комплексе «Химик» прошли квалификационные соревнования ДЮСШ «Батыр» по вольной борьбе.
В соревновании приняли участие воспитанники детско-юношеской школы. Большая часть участников — это юные спортсмены и для них это первые соревнования.
На торжественном открытии соревнования присутствовали Глава Менделеевского муниципального района Валерий Чершинцев и начальник Управления по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Менделеевского района - Рашат Фаизов. Валерий Сергеевич поздравил юных борцов, их родителей и тренеров с наступающим Новым годом, особо отметив Волкова Романа, занявшего 3 место на Первенстве мира по борьбе на поясах, которое проходило в г. Астана (Казахстан), вручив ему денежную премию.
По результатам встреч был определены победители:
2009-2010 г.р. (28 кг)
1 место - Костин Руслан
2 место - Закирзянов Мухамед
2010 г.р. (26 кг)
1 место - Мустаев Радмир
2 место - Бажанов Риналь
2007-2005 г.р. (34 кг)
1 место – Рудых Марсель
2 место – Амирзянов Арслан
2007 г.р. (43 кг)
1 место – Бикмурзин Амир
2 место - Гиниатуллин Илья
2013 г.р. (20 кг)
1 место - Терещенко Алексей
2 место – Черемных Егор
2007 г.р. (55 кг)
1 место – Мифтахов Эмиль
2 место – Тагиров Алмаз
2004-2005 г.р. (46 кг)
1 место - Хабибуллин Руслан
2 место - Мокеев Вадим
2008 г.р. (38 кг)
1 место - Полякова Кристина
2 место – Самиуллина Снежана
2004-2003 г.р. (86 кг)
1 место – Мардашев Владислав
2 место – Сулейманов Кирилл
2008 г.р. (36 кг)
1 место - Мансуров Марат
2 место - Иванов Михаил
2008 г.р. (32 кг)
1 место - Мищихин Вильдан
2 место – Ибрагимов Айдар
2007-2009 г.р. (29 кг)
1 место – Исмагилов Рифард
2 место – Яхин Рафаэль
3 место – Иванов Даниил
2005-2007 г.р. (41 кг)
1 место - Трошина Яна
2 место - Гареева Дина
3 место - Шайхутдинова Рамиля
2011 г.р. (21 кг)
1 место - Мищихин Вильнур
2 место – Муллахметов Дамир
3 место – Григорян Арменак
3 место – Мухтаев Самир
2006-2005 г.р. (41 кг)
1 место – Абубакиров Ильназ
2 место – Сперанов Руслан
3 место – Абубакиров Адель
3 место – Габдрахимов Алмаз
2003-2004 г.р. (57 кг)
1 место - Павлов Максим
2 место - Бажанов Рамиль
3 место – Иванов Роман
2001 г.р. (60 кг)
1 место - Яхин Рияс
2 место – Гришин Адель
3 место – Зиятдинов Адель
2010 г.р. (35 кг)
1 место - Павлов Роман
2008 г.р. (50 кг)
1 место- Андриянов Максим
2010 г.р. (26 кг)
1 место - Мустаев Радмир
2 место – Бажанов Риналь
2007-2005 г.р. (34 кг)
1 место – Рудых Марсель
2 место – Амирзянов Арслан
Победители были награждены грамотами и сладкими подарками.