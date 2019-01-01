В Менделеевске прошел Новогодний турнир по вольной борьбе

01 января 2019 14:37 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

29 декабря в спортивно-оздоровительном комплексе «Химик» прошли квалификационные соревнования ДЮСШ «Батыр» по вольной борьбе.

В соревновании приняли участие воспитанники детско-юношеской школы. Большая часть участников — это юные спортсмены и для них это первые соревнования.

На торжественном открытии соревнования присутствовали Глава Менделеевского муниципального района Валерий Чершинцев и начальник Управления по делам молодежи и спорту Исполнительного комитета Менделеевского района - Рашат Фаизов. Валерий Сергеевич поздравил юных борцов, их родителей и тренеров с наступающим Новым годом, особо отметив Волкова Романа, занявшего 3 место на Первенстве мира по борьбе на поясах, которое проходило в г. Астана (Казахстан), вручив ему денежную премию.

По результатам встреч был определены победители:

2009-2010 г.р. (28 кг)

1 место - Костин Руслан

2 место - Закирзянов Мухамед

2010 г.р. (26 кг)

1 место - Мустаев Радмир

2 место - Бажанов Риналь

2007-2005 г.р. (34 кг)

1 место – Рудых Марсель

2 место – Амирзянов Арслан

2007 г.р. (43 кг)

1 место – Бикмурзин Амир

2 место - Гиниатуллин Илья

2013 г.р. (20 кг)

1 место - Терещенко Алексей

2 место – Черемных Егор

2007 г.р. (55 кг)

1 место – Мифтахов Эмиль

2 место – Тагиров Алмаз

2004-2005 г.р. (46 кг)

1 место - Хабибуллин Руслан

2 место - Мокеев Вадим

2008 г.р. (38 кг)

1 место - Полякова Кристина

2 место – Самиуллина Снежана

2004-2003 г.р. (86 кг)

1 место – Мардашев Владислав

2 место – Сулейманов Кирилл

2008 г.р. (36 кг)

1 место - Мансуров Марат

2 место - Иванов Михаил

2008 г.р. (32 кг)

1 место - Мищихин Вильдан

2 место – Ибрагимов Айдар

2007-2009 г.р. (29 кг)

1 место – Исмагилов Рифард

2 место – Яхин Рафаэль

3 место – Иванов Даниил

2005-2007 г.р. (41 кг)



1 место - Трошина Яна

2 место - Гареева Дина

3 место - Шайхутдинова Рамиля

2011 г.р. (21 кг)

1 место - Мищихин Вильнур

2 место – Муллахметов Дамир

3 место – Григорян Арменак

3 место – Мухтаев Самир

2006-2005 г.р. (41 кг)

1 место – Абубакиров Ильназ

2 место – Сперанов Руслан

3 место – Абубакиров Адель

3 место – Габдрахимов Алмаз

2003-2004 г.р. (57 кг)

1 место - Павлов Максим

2 место - Бажанов Рамиль

3 место – Иванов Роман

2001 г.р. (60 кг)

1 место - Яхин Рияс

2 место – Гришин Адель

3 место – Зиятдинов Адель

2010 г.р. (35 кг)

1 место - Павлов Роман

2008 г.р. (50 кг)

1 место- Андриянов Максим

2010 г.р. (26 кг)

1 место - Мустаев Радмир

2 место – Бажанов Риналь

2007-2005 г.р. (34 кг)

1 место – Рудых Марсель

2 место – Амирзянов Арслан

Победители были награждены грамотами и сладкими подарками.