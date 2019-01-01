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01 января 2019 14:40Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

Юные хоккеисты республики поборолись за призы Деда Мороза

С 29 по 30 декабря в ДЮСШ «Айсберг» проходил открытый турнир по хоккею среди детских команд 2010 г.р. на призы Деда Мороза.

В соревновании приняли участие команды из Набережных Челнов, Елабуги, Нижнекамска и Менделеевска. По результатам проведенных игр 1 место заняла команда «Айсберг» (г. Менделеевск), 2 место - команда «Серебряные волки» (г. Елабуга) и 3 место – «Нефтехимик» (г. Нижнекамск).

Были определены лучшие игроки:

- Лучший бомбардир - Ярослав Галактионов (г. Менделеевск)
- Лучший игрок турнира - Тимур Ахмедов (г. Менделеевск)
- Лучший защитник - Динар Бикбаев (г. Набережные Челны)
- Лучший вратарь - Валерий Зотин (г. Елабуга)
- Лучший нападающий - Егор Подгорнов (г. Нижнекамск)

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