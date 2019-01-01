Юные хоккеисты республики поборолись за призы Деда Мороза

01 января 2019 14:40 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

С 29 по 30 декабря в ДЮСШ «Айсберг» проходил открытый турнир по хоккею среди детских команд 2010 г.р. на призы Деда Мороза.

В соревновании приняли участие команды из Набережных Челнов, Елабуги, Нижнекамска и Менделеевска. По результатам проведенных игр 1 место заняла команда «Айсберг» (г. Менделеевск), 2 место - команда «Серебряные волки» (г. Елабуга) и 3 место – «Нефтехимик» (г. Нижнекамск).

Были определены лучшие игроки:

- Лучший бомбардир - Ярослав Галактионов (г. Менделеевск)

- Лучший игрок турнира - Тимур Ахмедов (г. Менделеевск)

- Лучший защитник - Динар Бикбаев (г. Набережные Челны)

- Лучший вратарь - Валерий Зотин (г. Елабуга)

- Лучший нападающий - Егор Подгорнов (г. Нижнекамск)