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01 января 2019 15:38Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Менделеевске прошел турнир по восточным единоборствам

29 декабря в спортивно-оздоровительном комплексе «Химик» для воспитанников младшей и средней группы подростковом молодёжного клуба «Сатори» прошел новогодний турнир по восточным боевым единоборствам «Юные звёздочки».

Мальчики и девочки в возрасте от 4 до 12 лет, соревновались в поединках ниппон кэмпо. Самому младшему участнику Захарову Богдану - 4 годика. Разыграно 11 комплектов медалей. Победители и призёры награждены кубками, медалями, грамотами, сладкими призами. Также по итогам учебно-тренировочного года подарками ООО «РИТЭК» отмечены самые активные, спортивные, старательные ребята: Акинин Глеб, Алексеев Матвей, Антонов Антон, Фаттахова Дарина, Ганиев Камиль, Щербакова Арина. Бурные овации и поддержка родителей сопровождалась на протяжении всего турнира. Успех воспитанников разделили тренера Богатова Лилия и Жуйков Алексей.

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