В Набережных Челнах прошел IV этап Рапид Гран При - Челны

02 января 2019 17:46 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

Соревнования прошли в ДЮСШ «Этюд» 29-30 декабря.

В турнире приняли участие 53 шахматиста, из Москвы, Альметьевска, Нижнекамска. В числе участников – 5 мастеров ФИДЕ.

Победил с результатом 7 очков из 9 Роман Новиков (КМС). На втором месте мастер ФИДЕ Эдуард Ашиев. Замкнул призовую тройку кандидат в мастера Руслан Габитов.

Среди ветеранов победил Валерий Ковшарев, призы среди детей 2008 г.р. и моложе получили Горин Андрей (Нижнекамск), Сунгатуллин Александр (тренер Наталия Гончарова), Алишева Айгуль (тренер Рамзия Самусенко).

В зачете женщин первенствовала Наталия Гончарова.