Сильнейших легкоатлетов определили на Сахалине

04 января 2019 12:27 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Чемпионат и первенство Сахалинской области по легкой атлетике состоялись сегодня в областном центре. Соревнования собрали лучших спортсменов островного региона. На старт вышли представители Холмского, Анивского, Корсаковского, Долинского, Тымовского, Макаровского районов, а также Южно-Сахалинска.

Перед началом региональных состязаний прошло награждение лауреатов всероссийского конкурса. С помощью проекта «Тысяча талантов» в России выявили сильнейших легкоатлетов до 16 лет. В Сахалинской области ими стали около 10 человек. Все они призеры и победители различных соревнований. Спортсменам вручили новую экипировку.

- Здесь сегодня собрались лучшие спортсмены из районов. Надеемся, что через пару лет мы проведем такие соревнования в новом легкоатлетическом манеже, который уже начинают строить в этом году, - обратился к участникам состязаний директор спортивной школы Сергей Власов.

Побороться за звание сильнейших в регионе собрались около 250 спортсменов. Они соревновались в нескольких возрастных группах от 14 лет до 23 и старше.

- У нас здесь есть и перворазрядники, и КМС-ники, и мастера спорта. Например, Карина Глебова, которая становилась призером первенства России. Это очень высокий результат для нас. Также призёр и победитель чемпионата и первенства Дальнего Востока Светлана Кузьмина. Сегодня она тоже соревнуется. Конкуренция высокая, - отметил главный судья соревнований Константин Крымский.

Спортсмены соревновались в беге на дистанциях в 60, 200, 400 и 1000 метров, а также в толкании ядра. Перед тем как выйти на старт Кристина Титаева усердно разминается. Кандидат в мастера спорта знает, что залог хорошего забега очень зависит от разминки. В этом сезоне девушка планирует выложиться по полной и попасть в сборную страны.

- Летом можно не так усердно разминаться. Зимой это не просто желание, а необходимость. Из-за холода можно потянуть или надорвать мышцы. Сейчас, например, на улице минус 19. Я делаю те же упражнения что и летом, но больше по времени, - рассказала спортсменка.

По итогам забегов среди девушек первые места заняли Кристина Титаева, Дарья Кропачева, Светлана Кузьмина, Екатерина Рощина, Виктория Ко, Алиса Платонова, Александра Понизович, София Груздо, Полина Шемянова, Анастасия Андреева, Виолетта Крышина.

Среди парней сильнейшими оказались Егор Елохин, Родион Фоменко, Юрий Кашпурович, Егор Эберле, Максим Кругликов, Леонид Кузьменко, Илья Трещин, Даниил Резников.

В толкании ядра первую победу одержали Софья Но, Елизавета Карандаева, Валерия Колодяжная, а также Александр Кузьмин, Дмитрий Зимин и Григорий Ямшанов.

Из числа победителей региональных состязаний сформируют команды, которые отправятся на первенство Дальнего Востока. Оно пройдет в Хабаровске с 11 по 13 января.