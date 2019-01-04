Юные лыжники собираются в СОЛ «Альпийский»

04 января 2019 12:29 Источник: «Советский спорт» Регион: Омская область

Около двухсот спортсменов Сибири, Урала и Казахстана поборются за награды, учрежденные участником двух Олимпийских игр Владимиром Долгановым.

С 10 по 13 января в спортивно-оздоровительном лагере «Альпийский» (село Октябрьское, Горьковский район) пройдут VI Всероссийские соревнования «Фестиваль детско-юношеского спорта Омской области по лыжным гонкам» на призы мастера спорта международного класса Владимира Долганова.

Первые пять лет турнир проводился в статусе межрегиональных соревнований, а с 2018 года он получил всероссийский уровень. Поэтому и нынче организаторы ждут около 200 спортсменов из Омской, Тюменской, Новосибирской, Челябинской, Томской областей, Красноярского и Алтайского краев и Казахстана.

Участники соревнований, занявшие призовые места в каждой возрастной группе, получат медали и дипломы от Министерства спорта Омской области, а также ценные подарки от спонсоров и организаторов. Традиционно в награждении примет участие и сам Владимир Долганов, который является уроженцем села Знаменское, но сейчас проживает в Новосибирске. В качестве главного судьи соревнования будет обслуживать известный омский специалист Александр Лукашевич.

Программа соревнований

10 января

11:00 – торжественное открытие

11:30 – гонка с раздельным стартом, свободный стиль: 5 км (юноши 2003-2004 г.р., мальчики 2005-2006 г.р., девушки 2003-2004 г.р.), 3 км (девочки 2005-2006 г.р., мальчики 2007-2008 г.р.), 2 км (девочки 2007-2008 г.р.)

11 января

11:30 – индивидуальный спринт, классический стиль: 1 км (мальчики 2003-2006 г.р., девочки 2003-2004 г.р.)

12 января

11:30 – индивидуальный спринт, классический стиль: 0,8 км (мальчики 2007-2008 г.р., девочки 2005-2008 г.р.)

17:00 – награждение победителей и призеров по итогам трех дней соревнований

13 января

11:00 – гонка с масс-стартом, классический стиль: 5 км (юноши 2003-2004 г.р., мальчики 2005-2006 г.р., девушки 2003-2004 г.р.), 3 км (девочки 2005-2006 г.р., мальчики 2007-2008 г.р.), 2 км (девочки 2007-2008 г.р.)

15:00 – итоговое награждение победителей

Представители Омской области на фестивалях лыжного спорта в Горьковском районе всегда оказываются в числе призеров. В 2013 году в копилке нашей команды была серебряная и две бронзовые награды. Обладательницей этих медалей стала воспитанница СДЮСШОР № 5 Анастасия Шевченко. В 2014-м Полина Кордик из Крутой горки завоевала «бронзу» на дистанции 3 км классическим стилем.

В 2015-м омичи выиграли три награды. В командном спринте на 0,7 километров дуэт Софии Шхалаховой и Егора Крутикова, представляющих ОблДЮСШ и Лузино, занял 2-е место. В категории юношей 2001-2002 годов рождения вторыми на дистанции 5 км классическим стилем стал Валерий Шейнмаер из Азово и ОблДЮСШ. На той же дистанции, но свободным стилем, Валерий Шейнмаер занял 3-е место.

2016 год оказался самым триумфальным для омичей. По две золотые медали в своих возрастных категориях сумели выиграть София Шхалахова (ОблДЮСШ) и Арина Орешкина (Любинский район). В 2017-м на счету нашего региона было пять медалей. Все та же Арина Орешкина первенствовала среди спортсменок 2003-2004 годов рождения в «разделке» на 2 км и масс-старте на 3 км. В масс-старте замкнула тройку призеров представительница Крутой Горки Карина Гончарова. Победу праздновала и Алина Худорожкова из ОблДЮСШ в категории лыжниц 2005-2006 годов рождения. Омичка отметилась на дистанции 1 км в масс-старте. В той же категории «бронзу» взяла представительница ОблДЮСШ Алина Иванова.

Наконец, на последнем старте представители Омской области выиграли наибольшее количество медалей в истории – 8. Двукратными победительницами соревнований стали Екатерина Куянова (2006-2007 г.р., ЦЛС) и Карина Гончарова (2004-2005 г.р., Крутая горка). Они первенствовали на дистанции 3 км свободным стилем и в индивидуальном спринте. Также наши спортсменки Алина Худорожкова и Анастасия Мякишова заняли 2-е и 3-е места соответственно в индивидуальной гонке свободным стилем. Не подвели и юноши – Илья Надеин (2004-2005 г.р., Тевризский) стал первым на дистанции 5 км свободным стилем. За ним расположился и Иван Козлов (ОблДЮСШ), уступив земляку всего 19 секунд.

Для справки:

Владимир Долганов родился в 1947 году. Является мастером спорта международного класса по лыжным гонкам. В свое время становился чемпионом Советского Союза среди юниоров, победителем Кубка СССР по лыжным гонкам, двукратным чемпионом Всемирных зимних Универсиад. В 1968 году был запасным на X Зимних Олимпийских играх (Франция, Гренобль). В 1972 году участвовал в XI Зимних Олимпийских играх (Япония, Саппоро), где на дистанции 30 км занял 16-е место.