Снежинка, мяч для ног и самодельные бутсы. Топ-6 фактов о спорте Сибири

04 января 2019 13:45 Источник: «Советский спорт» Автор: Балахирев Дмитрий Регион: Новосибирская область

Об истории сибирского спорта известно достаточно много. Но даже бывалые знатоки многому могут тут удивиться.

Факт 1

Основоположниками футбола в России считают англичан – братьев Чарноков, которые в конце позапрошлого века владели мельницей в селе Орехове под Москвой. Первую в нашей стране игру они провели в 1887 году. Кожаный мяч и экипировку мельники купили в Англии. А бутсы у русских футболистов были самодельные – шипы приладили к подошвам обычной обуви. Русские с воодушевлением приняли игру, и в 1890-х годах в столице уже сформировалась Московская футбольная лига.

Но многие ли знают о том, что в те времена в Сибири уже существовало Общество содействия физическому развитию, где использовали в игровых упражнениях «ножной мяч» – так томич Владислав Пирусский, врач и педагог, дословно переводил название игры футбол.

И пока в столицах только проводились первые футбольные матчи, за Уралом уже открывались первые футбольные секции.

Факт 2

Изначально тремя центрами развития футбола в Сибири были Томск (там появился первый крытый манеж), Новониколаевск (при большевиках переименованный в Новосибирск) и Красноярск.

Тренером первой в Сибири футбольной команды стал преподаватель коммерческого училища чех Франц Иванович Янковский.

Правда, без англичан всё равно не обошлось. «В коммерческом училище иностранный язык преподавал Линзей Гибсон. На заре томского футбола ему было уже 50 лет, но он и тренировал, и сам выходил на поле. Именно его команда была в Томске сильнейшей и в 1913 году выиграла первый в истории чемпионат города», – пишет в своей книге «Десятый тайм» историк томского футбола Сергей Симонов.

В 1914 году по инициативе Гибсона создали Томскую футбольную лигу. Томичи хотели войти во Всероссийский футбольный союз, участвовать в чемпионатах страны. И в мае команда действительно отправилась в первое турне – в Семипалатинск. Добирались в неблизкие края на пароходе.

Следующий визит томские футболисты планировали в Красноярск. Но он не состоялся – помешала Первая мировая война.

Факт 3

В Новониколаевске первый футбольный матч состоялся при весьма необычных обстоятельствах. В апреле 1906 г. на перегоне Чебула – Ояш (недалеко от станции Болотное) сошёл с рельсов воинский эшелон. Шла война с Японией, и по Транссибирской магистрали непрерывно шли поезда: на восток – с новобранцами, обратно – с ранеными. Большинство пассажиров остались целы и невредимы, но движение остановилось надолго. Чтобы скоротать досуг, армейцы устроили футбольный турнир, благо с собой имели настоящий кожаный мяч. Ровную лужайку солдаты нашли без проблем, а ворота сделали из патронных ящиков. Это историческое событие запротоколировал врач по фамилии Абдрин, особо отметив, что «в спортивных баталиях принимали участие нижние чины 87-го Нейшлотского пехотного полка».

Получив в 1925 году статус столицы Сибири, Новосибирск обрёл право собирать под свои знамёна и лучших спортсменов округа. В 1928 году футбольная сборная Сибири дебютировала во Всесоюзной спартакиаде.

Факт 4

В 1920 году в Омске прошла первая сибирская «Красная Олимпиада». «Олимпийскую» сборную Алтайской губернии по футболу на 80% составили военнопленные из Барнаула и Камня-на-Оби, тренером был австриец Ранфт. Сборная завоевала золотые медали.

По приезде из Омска руководство Алтайского губернского всеобуча развернуло активную подготовку к местной олимпиаде. Она состоялась 26 сентября 1920 года, собрав под своим знаменем команды Барнаула, Бийска, Камня-на-Оби, Семипалатинска. На парад выстроились 148 человек, которым предстояло соревноваться в 4 видах программы. Это были лёгкая атлетика, французская борьба, поднятие тяжестей, гимнастика. Финальным аккордом олимпиады стал футбольный матч сборных Барнаула и Семипалатинска, перед этим победивших футболистов из Бийска и Камня-на-Оби. Выиграли барнаульцы – 4:1.

Поднятие тяжестей, бокс – в 20-е годы это вытесняло в Сибири футбол.

Факт 5

Старожилом новосибирского спорта по праву считается хоккей с мячом, возникший в 1924 году.

А вот канадский хоккей появился в Сибири лишь после второй мировой. История новосибирского хоккея берёт своё начало в 1948 году – именно тогда энтузиаст и популяризатор хоккея Иван Иванович Цыба, который в марте 1948 года посетил в Москве семинар по технике и тактике хоккея с шайбой, привез из столицы настоящие канадские клюшку и шайбу. Эти атрибуты вызвали колоссальный интерес у всех новосибирских любителей спорта. В конце сезона руководство новосибирского ДСО «Динамо» принимает решение об отказе от участия в соревнованиях по бенди и начале популяризации хоккея с шайбой. Тем более, что в 1946 году – в первом чемпионате СССР, два игрока, чья спортивная карьера началась в Новосибирске: Олег Толмачев и Всеволод Блинков, стали чемпионами страны в составе московского «Динамо».

К 1948 году появились целая россыпь здешних новых команд – «Динамо», ОДО, «Спартак», «Пищевик», «Химик», «Крылья Советов». Зимой 1948/49 годов проводится первый чемпионат Новосибирска. В 50-е годы в первенстве СССР в классе «А» (вторая по силе лига) играли динамовцы, в классе «Б» (третья по силе) – «Пищевик», «Спартак», «Крылья Советов», «Энергия», «Химик».

Уже через два года после появления клуба «Сибирь» был построен ледовый дворец.

Факт 6

Один из лидеров сегодняшнего сибирского хоккея – ХК «Сибирь» – был образован в 1962 году в результате объединения новосибирских команд «Динамо» и «Химик». В 1964 году для команды был построен ЛДС «Сибирь», который до сих пор остается домашней ареной команды.

В прежнюю пору талисманов у клубов не было, и маскоты перед матчем в подтрибунных помещениях со всеми желающими не фотографировались. Кто бы мог тогда подумать, что с 2014 года талисманом команды станет злобный снеговик?

Снежинка – символ многих организаций, вузов и объектов в Сибири. Разумеется, на форме ХК «Сибирь» снежинка так же нашла свое место.

Четыре сезона назад клуб завоевал бронзу регулярки КХЛ, что стало наивысшим достижением. Увы, сейчас команда – даже вне зоны плей-офф, хотя до окончания борьбы еще далеко.

Противостоять «Йокериту» в первой игре нового календарного года не получилось: только что финский хоккеист положил очередную шайбу в ворота гостей – 4:1.