В Нижнекамске стартовал ХХ новогодний турнир по футболу на призы главы района - Советский спорт
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04 января 2019 16:49Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Нижнекамске стартовал ХХ новогодний турнир по футболу на призы главы района

По итогам детского новогоднего турнира победителей наградят дипломами, кубками, медалями, подарочными картами и новогодними сладкими подарками.

3 января в многофункциональном спортивном зале «Ярыш» стартовал XХ традиционный детский новогодний турнир по футболу на призы главы Нижнекамского района, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Первый турнир состоялся в 2000 году с участием шести команд из Татарстана, а на следующий год, в 2001-м, – турнир получил статус всероссийского. Тогда в нем приняли участие 11 команд из разных городов РФ.

В текущем году в турнире принимают участие восемь команд – более 80 игроков из разных городов республики.

По итогам детского новогоднего турнира победителей наградят дипломами, кубками, медалями, подарочными картами и новогодними сладкими подарками.

Подведение итогов и закрытие турнира пройдет 5 января в 15:00.

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