В Нижнекамске стартовал ХХ новогодний турнир по футболу на призы главы района

04 января 2019 16:49 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

По итогам детского новогоднего турнира победителей наградят дипломами, кубками, медалями, подарочными картами и новогодними сладкими подарками.

3 января в многофункциональном спортивном зале «Ярыш» стартовал XХ традиционный детский новогодний турнир по футболу на призы главы Нижнекамского района, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.

Первый турнир состоялся в 2000 году с участием шести команд из Татарстана, а на следующий год, в 2001-м, – турнир получил статус всероссийского. Тогда в нем приняли участие 11 команд из разных городов РФ.

В текущем году в турнире принимают участие восемь команд – более 80 игроков из разных городов республики.

По итогам детского новогоднего турнира победителей наградят дипломами, кубками, медалями, подарочными картами и новогодними сладкими подарками.

Подведение итогов и закрытие турнира пройдет 5 января в 15:00.