В Нижнекамске стартовал ХХ новогодний турнир по футболу на призы главы района

По итогам детского новогоднего турнира победителей наградят дипломами, кубками, медалями, подарочными картами и новогодними сладкими подарками.
3 января в многофункциональном спортивном зале «Ярыш» стартовал XХ традиционный детский новогодний турнир по футболу на призы главы Нижнекамского района, сообщает пресс-служба Нижнекамского района РТ.
Первый турнир состоялся в 2000 году с участием шести команд из Татарстана, а на следующий год, в 2001-м, – турнир получил статус всероссийского. Тогда в нем приняли участие 11 команд из разных городов РФ.
В текущем году в турнире принимают участие восемь команд – более 80 игроков из разных городов республики.
По итогам детского новогоднего турнира победителей наградят дипломами, кубками, медалями, подарочными картами и новогодними сладкими подарками.
Подведение итогов и закрытие турнира пройдет 5 января в 15:00.