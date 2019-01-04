В Актаныше прошел традиционный День здоровья

2 января в рамках Декады спорта и здоровья прошли соревнования среди сотрудников администрации Актанышского района.
Любителей спорта тепло поздравили с новогодними праздниками, традиционным днем здоровья глава района Энгель Фаттахов и руководитель аппарата районного совета Альберт Тимиров.
Спортивные соревнования среди сотрудников отделов и служб администрации района прошли в таких видах спорта, как лыжные гонки, настольный теннис, бадминтон и плавание.
Среди мужчин титул победителя достался главе района Энгелю Фаттахову, среди женщин сильнейшей оказалась председатель Палаты имущественных и земельных отношений Наира Багаутдинова. Победители и призеры были награждены грамотами и медалями.