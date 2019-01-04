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04 января 2019 16:51Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Актаныше прошел традиционный День здоровья

2 января в рамках Декады спорта и здоровья прошли соревнования среди сотрудников администрации Актанышского района.

Любителей спорта тепло поздравили с новогодними праздниками, традиционным днем здоровья глава района Энгель Фаттахов и руководитель аппарата районного совета Альберт Тимиров.

Спортивные соревнования среди сотрудников отделов и служб администрации района прошли в таких видах спорта, как лыжные гонки, настольный теннис, бадминтон и плавание.

Среди мужчин титул победителя достался главе района Энгелю Фаттахову, среди женщин сильнейшей оказалась председатель Палаты имущественных и земельных отношений Наира Багаутдинова. Победители и призеры были награждены грамотами и медалями.

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