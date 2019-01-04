В Нурлате стартовали ежегодные соревнования по волейболу среди девушек

04 января 2019 16:53 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

4 января в спортивном зале МАОУ «Нурлатская гимназия им. М.Е.Сергеева» стартовали традиционные соревнования по волейболу среди девушек на Кубок главы администрации Нурлатского муниципального района.

В соревнованиях в рамках Декады спорта и здоровья принимают участие 50 человек, которые представляют 8 команд школ города Нурлат и Нурлатского муниципального района РТ.

На торжественном открытии соревнований учатников поприветствовали глава Нурлатского муниципального района Алмаз Ахметшин, заместитель руководителя исполнительного комитета по социальным вопросам Эльмира Шагаева, а также директора школ и ветераны спорта.