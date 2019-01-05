Жители Коми новогодние каникулы проводят на спортивных площадках

05 января 2019 12:16 Источник: «Советский спорт» Регион: Республика Коми

Жители Коми продолжают активно проводить праздничные дни. В городах и районах региона проводятся массовые катания на коньках, лыжах и санках, различные семейные празники и соревнования по отдельным видам спорта.

Накануне в Печоре в третий раз стартовал традиционный турнир по мини-футболу - Кубок Сергея Рябова. 9 команд сражались на паркете дворца спорта имени И.Е. Кулакова. В двух предыдущих победы добивались спортсмены "Искры". В этом году команда снова вышла в финал. Однако сделать победный хет-трик не получилось.

На последних секундах 2-го тайма победа ускользнула от "Искры". Красивым дальним ударом победу команде "Газпром Охрана" принес Андрей Андрусенко, который забил 2 мяча в финале, подтвердил звание лучшего игрока финала. Вторым лучшим игроком финала стал вратарь команды "Искра" Сергей Страшков. Третьими на турнире стали футболисты Кожвы.

В п. Усть-Лопью Прилузского района состоялись районные соревнования по теннису на призы главы СП "Чёрныш". В турнире приняли участие 15 сильнейших теннисистов из пяти сельских поселений района: СП "Объячево", СП "Чёрныш",СП "Летка", СП "Черёмуховка", СП "Гурьевка". Игры проходили круговой системой по трём номинациям: "Женщины", "Мужчины до 50 лет", "Мужчины 50 лет и старше".

В итоге призовые места распределились следующим образом:

Женщины:

1 место - Костылева Татьяна – СП "Объячево"

2 место-Шулепова Юлия – СП "Объячево"

3 место-Иевлева Александра – СП "Объячево"

Среди мужчин до 50 лет:

1 место - Дмитриев Илья –СП "Объячево"

2 место - Туркин Сергей – СП "Объячево"

3 место - Черных Олег – СП "Объячево"

Среди мужчин 50 лет и старше:

1 место- Дубов Пётр – СП "Чёрныш"

2 место - Осипов Геннадий – СП "Гурьевка"

3 место - Лобанов Владимир – СП "Черёмуховка"

Глава администрации СП "Чёрныш" Валентин Шурмин вручил победителям и призёрам грамоты и призы.

В Заполярье в рамках Декады спорта и здоровья состоялись городские соревнования по лыжным гонкам «Снежный карнавал». На лыжню стадиона «Юбилейный вышли более 40 спортсменов самого разного возраста.

После финиша самые быстры лыжники получили награды из рук Деда Мороза.

На катке с.Усть-Цильма состоялся семейный праздник на льду "Новогодний переполох". Дети и взрослые вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой играли, водили хороводы и принимали участие в эстафетах.