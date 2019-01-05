В Нурлате стартовал Кубок главы района по волейболу среди юношей - Советский спорт
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05 января 2019 19:10Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Нурлате стартовал Кубок главы района по волейболу среди юношей

5 января в спортивном зале МАОУ «Нурлатская гимназия им. М.Е.Сергеева» г.Нурлат РТ проводятся ежегодные, традиционные соревнования по волейболу среди юношей на Кубок главы администрации Нурлатского муниципального района А.С.Ахметшина. Участвуют 50 человек в составе команд городских школ № 1, 2, 3,4, 9, гимназии, Старочелнинской школы, а также команда девушек аграрного техникума. На торжественном открытии соревнований заместитель главы района Ахметзянов И.Р.поприветствовал команды и пожелал всем удачной игры и достойного соперничества.

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