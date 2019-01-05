В Тукаевском районе прошел семейный турнир по бадминтону

05 января 2019 19:11 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

3 января команды Тукаевского района и Набережных Челнов поборолись за кубок.

В целях формирования здорового образа жизни и пропаганды семейных ценностей, популяризации бадминтона в районе прошел традиционный открытый турнир по бадминтону среди семейных команд.

Уникальность турнира в том, что на кортах встречались семейные команды Тукаевского района и г. Набережные Челны, составленные по желанию самих участников, вне зависимости от их спортивного разряда, уровня подготовки, возраста. На успех и победу претендовали абсолютно все участники соревнований.

Победители награждены грамотами, медалями и памятными призами.