В Тукаевском районе прошел семейный турнир по бадминтону - Советский спорт
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05 января 2019 19:11Источник: «Советский спорт»Регион: Татарстан

В Тукаевском районе прошел семейный турнир по бадминтону

3 января команды Тукаевского района и Набережных Челнов поборолись за кубок.

В целях формирования здорового образа жизни и пропаганды семейных ценностей, популяризации бадминтона в районе прошел традиционный открытый турнир по бадминтону среди семейных команд.

Уникальность турнира в том, что на кортах встречались семейные команды Тукаевского района и г. Набережные Челны, составленные по желанию самих участников, вне зависимости от их спортивного разряда, уровня подготовки, возраста. На успех и победу претендовали абсолютно все участники соревнований.

Победители награждены грамотами, медалями и памятными призами.

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