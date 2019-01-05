В Заинском районе продолжается Декада спорта и здоровья

05 января 2019 22:18 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

5 января в спортивном зале общеобразовательной школы №7 прошёл турнир по стритболу среди любительских юношеских команд. Участие в турнире приняли 7 команд. 1 место заняла команда «Чокеры», 2 место команда «Дружба», 3 место команда «Рыбаки». Победители и призёры были награждены грамотами и медалями Управления по физической культуре, спорту и туризму Заинского муниципального района. Так же был определён победитель по 3-х очковым броскам, им стал Лугинин Владимир.

В этот же день в спортивном зале спортивно-оздоровительного комплекса прошёл турнир по волейболу среди женских любительских команд. Участие приняли четыре команды «Темп», «Импульс», «Барс», «Управление образования». Игры проходили по круговой системе. Победителем стала команда «Импульс», второе место заняла команда «Управления образования», третье место заняла команда «Барс». Победители и призеры были награждены грамотами и медалями управления по физической культуре, спорту и туризму Заинского муниципального района.

Так же в ледовом дворце «Яшлек» прошла товарищеская встреча по хоккею между воспитанниками ДЮСШ 2003-2004 г.р. и родителями.