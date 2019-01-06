В Южно-Сахалинске определили победителей первенства по лыжным гонкам на призы зимних каникул - Советский спорт
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06 января 2019 09:47Источник: «Советский спорт»Регион: Сахалинская область

В Южно-Сахалинске определили победителей первенства по лыжным гонкам на призы зимних каникул

Первенство СШОР ЗВС на призы зимних каникул памяти директора ДЮСШ Евгения Головочева выявило сильнейших сахалинских лыжников.

Традиционные соревнования по лыжным гонкам проводятся уже более 10 лет и в этот раз собрали свыше 200 юных спортсменов. По воспоминаниям коллег, Евгений Михайлович Головочев всегда отличался трудолюбием, всецело отдавал себя работе и воспитал много сильных спортсменов. Новогодние состязания на лыжах - дань памяти этого прекрасного человека.

Помериться силами в классическом и свободном стиле вызвались не только воспитанники спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта, но и лыжники из Корсаковского и Холмского районов. Призы зимних каникул оспорили участники 2001-2009 годов рождения. Им предстояло пробежать 500 метров, 1, 3 и 5 км в зависимости от возрастной категории.

В первый день спортсмены сразились в классическом стиле. По итогу гонки на 500 метров победителями стали Светозара Улитина и Ян Клишин. На дистанции 1 км лидировали Гриша Царукян и Гелена Перепелкина. В состязаниях на 3 км равных не было Эдуарду Ким, Анне Кожиновой, Ярославе Улитиной, Елизавете Пуненковой и Кириллу Кичигину.

Сегодня участники демонстрировали мастерство в беге «коньком». Несмотря на мороз, спортсмены проявили стойкость и несокрушимую волю к победе. Так, 500-метровку быстрее всех преодолели всё те же Ян Клишин и Светозара Улитина. В километровом заезде первыми стали Гриша Царукян и Софья Пак. На 3 км всех опередили Эдуард Ким, Анна Кожинова и Ярослава Улитина.

Ярослава занимается лыжным бегом более 6 лет. За это время девушка становилась абсолютной чемпионкой Сахалинской области, а также лучшей спортсменкой года несколько лет подряд. В этот раз она завоевала золото в двух соревновательных днях.

- В целом выступила хорошо, но в классическом стиле можно было и лучше, так как мне он ближе, нежели «конёк». Сегодня на улице морозно, поэтому бежать было сложнее, чем в первый день. Тем не менее, всё получилось, и я вновь стала первой, – поделилась на финише Ярослава Улитина. - Очень здорово, что в дни новогодних каникул устраиваются такие соревнования. Это лучше, чем сидеть дома. Здесь ты дышишь свежим воздухом, общаешься с друзьями, да и вообще спорт – это всегда хорошо и интересно.

На дистанции в 5 км самыми быстрыми и выносливыми оказались Максим Косарев, Роман Бойчевский и Ангелина Мытарёва.

Победителям и призёрам вручили грамоты и заветные новогодние призы.

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