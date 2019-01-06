В Южно-Сахалинске определили победителей первенства по лыжным гонкам на призы зимних каникул

06 января 2019 09:47 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Первенство СШОР ЗВС на призы зимних каникул памяти директора ДЮСШ Евгения Головочева выявило сильнейших сахалинских лыжников.

Традиционные соревнования по лыжным гонкам проводятся уже более 10 лет и в этот раз собрали свыше 200 юных спортсменов. По воспоминаниям коллег, Евгений Михайлович Головочев всегда отличался трудолюбием, всецело отдавал себя работе и воспитал много сильных спортсменов. Новогодние состязания на лыжах - дань памяти этого прекрасного человека.

Помериться силами в классическом и свободном стиле вызвались не только воспитанники спортивной школы олимпийского резерва зимних видов спорта, но и лыжники из Корсаковского и Холмского районов. Призы зимних каникул оспорили участники 2001-2009 годов рождения. Им предстояло пробежать 500 метров, 1, 3 и 5 км в зависимости от возрастной категории.

В первый день спортсмены сразились в классическом стиле. По итогу гонки на 500 метров победителями стали Светозара Улитина и Ян Клишин. На дистанции 1 км лидировали Гриша Царукян и Гелена Перепелкина. В состязаниях на 3 км равных не было Эдуарду Ким, Анне Кожиновой, Ярославе Улитиной, Елизавете Пуненковой и Кириллу Кичигину.

Сегодня участники демонстрировали мастерство в беге «коньком». Несмотря на мороз, спортсмены проявили стойкость и несокрушимую волю к победе. Так, 500-метровку быстрее всех преодолели всё те же Ян Клишин и Светозара Улитина. В километровом заезде первыми стали Гриша Царукян и Софья Пак. На 3 км всех опередили Эдуард Ким, Анна Кожинова и Ярослава Улитина.

Ярослава занимается лыжным бегом более 6 лет. За это время девушка становилась абсолютной чемпионкой Сахалинской области, а также лучшей спортсменкой года несколько лет подряд. В этот раз она завоевала золото в двух соревновательных днях.

- В целом выступила хорошо, но в классическом стиле можно было и лучше, так как мне он ближе, нежели «конёк». Сегодня на улице морозно, поэтому бежать было сложнее, чем в первый день. Тем не менее, всё получилось, и я вновь стала первой, – поделилась на финише Ярослава Улитина. - Очень здорово, что в дни новогодних каникул устраиваются такие соревнования. Это лучше, чем сидеть дома. Здесь ты дышишь свежим воздухом, общаешься с друзьями, да и вообще спорт – это всегда хорошо и интересно.

На дистанции в 5 км самыми быстрыми и выносливыми оказались Максим Косарев, Роман Бойчевский и Ангелина Мытарёва.

Победителям и призёрам вручили грамоты и заветные новогодние призы.