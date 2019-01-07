Любители лыжных гонок вышли на «Рождественскую лыжню»

07 января 2019 10:37 Источник: «Советский спорт» Регион: Сахалинская область

Заключительным мероприятием «Декады спорта-2019» стала «Рождественская гонка», которая прошла в с.Троицкое Анивского района.

На старт ежегодных соревнований вышло более 160 сильнейших лыжников в возрасте от 12 до 50 лет из Корсакова, Холмска, Ногликов, Южно-Сахалинска, Анивы, с.Троицкого, с. Чапланово, с.Горнозаводска, Макарова, Поронайска.

Первыми на старт вышли самые юные спортсмены – юноши и девушки 2005 г.р. и младше на дистанцию 2,5 км. Среди девушек первенствовала южносахалинка София Кузнецова, второй стала Екатерина Болотова из Чапланово Холмского района, а третьей Виктория Илюшенко из Поронайска.

- Гонка далась не просто. На одном из поворотов я упала, и около 10 секунд не могла встать, застряла палка в сугробе. Но потом я посмотрела, что все еще первая, собрала все силы и финишировала первой, - отметила победительница гонки. – Самое главное правильно выбрать темп и быть уверенной в своих силах.

Среди юношей на этой же дистанции стал Сергей Че из Чапланова, вторым стал Иван Юданов, третье место занял Денис Норин. Оба спортсмена из ДЮСШ с.Троицкого.

У девушек 2001-2004 года рождения на дистанции 7,5 км первой стала Анастасия Новикова, второй пришла Юлия Симоненко (обе – Южно-Сахалинск), а замкнула тройку лидеров Виктория Бубликова из Макарова.

Среди юношей первенствовал Максим Петров из Южно-Сахалинска, второе время показал Никита Ким также из СШОР зимних видов спорта, а третьим финишировал Никита Шумилкин из Макарова.

На дистанции 10 км среди женщин 36 лет и старше первой на финиш пришла Наталья Львова из Южно-Сахалинска, второй стала Ольга Тодорчук из Холмска, а замкнула тройку лидеров Ольга Акиншина из Горнозаводска.

Среди женщин до 35 лет золото соревнований завоевала Наталья Яблочникова из Южно-Сахалинска, второй стала Кристина Зыкова из Троицкого, а бронза у Светланы Пещеровой из областного центра.

Главная борьба за призы развернулась среди мужчин на дистанции 15 км. Здесь первым стал Иван Кустов из Ноглик, второе время показал Андрей Гринштейн из Южно-Сахалинска, третьим пришел к финишу Александр Яблочников из областного центра.

У мужчин от 26 лет и старше золото досталось Олегу Колмогорову (клуб ветеранов спорта «Бриз»), второе место завоевал Артем Кривобоков из Южно-Сахалинска, а третьим стал Андрей Емельнов из с.Троицкого.