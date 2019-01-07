В Дрожжановском районе состоялись соревнования по настольному теннису

07 января 2019 10:42 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

4 января в спортивном зале МБОУ «Алешкин-Саплыкская средняя школа» в рамках Декады спорта и здоровья состоялись соревнования по настольному теннису на призы Деда Мороза.

Среди девушек до 8 класса не было равных Эльвине Исмагиловой. А среди 9-11 классов 1-3 места заняли Анастасия Михайлова, Альфия Миначева и Екатерина Михайлова.

Среди юношей до 8 класса лучшими стали Ильнур Шайхаттаров, Игорь Афанасьев и Данил Чернов. Среди 9-11 классов не было равных Алексею Усмендееву, Валерию Васильеву и Игорю Тарасову.

В возрастной категории 18-40 лет победителями и призерами стали: Инна Журавлева (1 место), Кристина Батырева (2 место) и Диана Тимошкина (3 место) среди женщин. Среди мужчин 1 место занял Руслан Вильданов, Андрей Батанов стал вторым, а Динар Заббаров – третьим.

Среди женщин в возрастной категории 40 лет и старше победительницей стала Татьяна Кудрявцева. Призерами стали Светлана Саймуллова и Надежда Журавлева. Среди мужчин первое место занял Вячеслав Антонов. Владимир Мискин и Ильфак Салахов поделили серебряную и бронзовую награды.