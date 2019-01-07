В Дрожжановском районе прошли ежегодные соревнования по плаванию

07 января 2019 10:44 Источник: «Советский спорт» Регион: Татарстан

3 января в плавательном бассейне «Акчарлак» Дрожжановского муниципального района в рамках Декады спорта и здоровья прошли ежегодные соревнования по плаванию на призы Деда Мороза.

В соревнованиях приняли участие учащиеся образовательных учреждений района и взрослое население. По итогам заплывов были выявлены лучшие спортсмены турнира. Всем победителям и призерам вручены медали, грамоты главы Дрожжановского муниципального района и новогодние сладкие подарки от председателя филиала Федерации плавания Раниса Юсупова.